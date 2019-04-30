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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Otomobil üretimi ve ihracatının yarısı Bursa'dan

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Otomobil üretimi ve ihracatının yarısı Bursa'dan

Türkiye'de yılın ilk 3 ayında üretilen 238 bin 822 otomobilin 120 bin 532'si otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa'da banttan indirildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Otomotiv Sanayi Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, Bursa'nın yılın ilk çeyreğindeki dış satımı yaklaşık 3 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa'nın ihracatının 2 milyar dolarlık kısmı otomotiv sektörünce gerçekleştirilirken, bu sektörü 407 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 278 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 208 milyon dolarla da makine aksamları izledi. 

Renault ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin fabrikalarının bulunduğu Bursa, sektörün hem üretiminde hem de ihracatında önemli rol üstlendi. 

Yılın ilk üç ayında üretilen 238 bin 822 otomobilin 120 bin 532'si Bursa'da imal edildi. 

Bursa'da faaliyet gösteren Oyak Renault, yılın ilk çeyreğinde 86 bin 833 otomobil üretirken, Tofaş'ın imalatı ise 33 bin 699 oldu. 

İHRACATTA DA BURSA

Söz konusu dönemde üretilen 238 bin 822 otomobilin yüzde 87,9'una denk gelen 209 bin 884'ü ihraç edildi. 

Bursa'da üretim yapan Oyak Renault'ta banttan inen 86 bin 833 otomobilin 79 bin 716'sı, Tofaş'ta ise 33 bin 699 otomobilden 23 bin 883'ü yurt dışına gönderildi. 
İhraç edilen 209 bin 884 otomobilin 103 bin 599'u Bursa'da üretildi. Her 2 otomobilden 1'i de Bursa imzasıyla yurt dışına gönderildi. 

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