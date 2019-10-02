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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.10.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Otomobil satışları yüzde 100 arttı

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Otomobil satışları yüzde 100 arttı

Kredi faizlerindeki indirimlerin ardından otomobil satışlarında yüzde 100'lük artış gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, kamu ve özel bankaların da bireysel kredi faizlerini düşürmelerinin etkisiyle, Eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100.67 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 100.67 artışla 35 bin 308 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 23.03 artışla 6 bin 684 adede yükseldi.

Otomobil pazarı yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 36.92 azalarak, 362 bin 465 adetten, 228 bin 628 adete, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 47.84 daralarak, 100 bin 991 adetten 52 bin 681 adete geriledi.

Aylık bazda;

- 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38.3

- 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44.4

- 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33.2 azalış yaşandı.

Bu dönemde 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satıldı.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38.15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adet ile sahip oldu.

Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55.81'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.8'e yükseldi.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.3'ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.9 pay ve 141 bin 629 adet ile C segmenti ulaştı.

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