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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.03.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Otomobil sahipleri dikkat! 1 Nisan'da bitiyor

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Otomobil sahipleri dikkat! 1 Nisan'da bitiyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2018'de başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

 Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.  Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek.

LASTİK OTELİ KULLANMA ÜCRETLERİ

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan araçlardan doğacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinde kullanım ömrü uzarken, bu kapsamda hizmet veren "lastik otelleri"ni tercih edenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor.

"DİŞ DERİNLİĞİ 3 MİLİMETREDEN AZ OLMAMALI"

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine, son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde Türkiye'de kış lastiği kullanımında mesafe kat edildiğini ifade etti.

Yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişiminin, kritik öneme sahip olduğunu belirten Özürün, "Yazın, kış lastiklerinin fren mesafesi artar ve yol tutuş performansı azalır. Daha fazla yakıt tüketimine neden olur, kış lastiklerini yazın kullanmak ömrünü azaltır, daha fazla karbondioksit salımına yol açar ve sürüş konforunu azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Özürün, lastiklerin düzenli şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Diş derinliği 3 milimetreden az olan tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekli. Yaz lastiğine geçerken kış lastiklerinizi doğru saklayın. Bir sonraki kış kullanılmak üzere kaldırılacak lastiklerin de saklanması sırasında, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması, kuru ve temiz tutulması, ayrıca lastiğe zarar verecek kimyasal maddelerle temas etmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. En iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Trafikte bizim, değer verdiklerimizin, başkalarının can ve mal güvenliğini sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız."

 

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