Otomobil pazarı Ocak-Ekim döneminde daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ‘Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi’ verisini paylaştı. Buna göre, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 0,1 azaldı ve 15 milyon 543 bin 453 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 15 milyon 566 bin 651 toplam adet satış gerçekleşmişti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre Ocak-Ekim döneminde yüzde 36,5 ile İzlanda, yüzde 10,3 ile İsveç ve yüzde 7,1 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 30,5, Romanya yüzde 16,2 ve Macaristan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Ekim ayında yüzde 5,9 arttı ve 1 milyon 427 bin 958 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 348 bin 690 toplam adet satış gerçekleşmişti. Ekim ayında yüzde 17,6 ile İzlanda, yüzde 12,1 ile Norveç ve yüzde 7,2 ile İngiltere’de düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 35,0, İsveç yüzde 25,3 ve İrlanda yüzde 20,6 oranlarıyla yer aldı.



Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 32,4 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9’uncu ülke konumunda yer aldı.



OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 0,7 DARALDI



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı ve toplam 13 milyon 330 bin 918 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 13 milyon 427 bin 130 adet satış gerçekleşmişti. En fazla düşüş sırasıyla yüzde 37,4 ile İzlanda, yüzde 9 ile İsveç ve yüzde 7,9 ile Finlandiya’da görüldü.



Bu dönemde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,1, Romanya yüzde 18,9 ve Macaristan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı.



Otomobil pazarı 2019 Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı ve toplam 1 milyon 214 bin 989 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 118 bin 939 adet satış gerçekleşmişti. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 17,7 ile İzlanda, yüzde 10,1 ile Norveç ve yüzde 6,7 ile İngiltere’de görüldü. Ekim ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 58,1, Litvanya yüzde 45,3 ve İrlanda yüzde 29,1 oranlarıyla yer aldı.



Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 29,17 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11’inci oldu.



HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA ARTIŞ



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,4 arttı ve 1 milyon 828 bin 735 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 768 bin 630 adet satış gerçekleşmişti. En fazla düşüş yüzde 29,1 ile İzlanda, yüzde 21,6 ile İsveç ve yüzde 11,7 ile Estonya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 26,9, Macaristan yüzde 19,2 ve Yunanistan yüzde 14,7 oranlarıyla yer aldı.



Hafif ticari araç pazarı Ekim ayında yüzde 6 azaldı ve 175 bin 329 adede düştü. 2018 Ekim ayında 186 bin 500 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre Ekim ayında en fazla düşüş yüzde 32,3 ile Romanya, yüzde 27,3 ile Bulgaristan ve yüzde 26,1 ile Norveç’te yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Letonya yüzde 31,3, Hırvatistan yüzde 18,3 ve Macaristan yüzde 18,1 oranlarıyla yer aldı. 2019 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 41,6 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8’inci sırada yer aldı.