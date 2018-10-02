Otomobil pazarı Eylül'de yüzde 68 azaldı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan perakende satış verilerine göre:
*Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de yüzde 67.7 azalışla 23,028 adet oldu.
*Otomobil satışları Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.06 azalarak 17,595 adet oldu.
*Hafif ticari araç pazarı Eylül'de yüzde 69.7 azalarak 5,433 adet olarak gerçekleşti.
*Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.12 azalarak 463,456 adet oldu.
*Otomobil satışlarında dokuz aylık dönemde daralma yüzde 23.95, hafif ticaride yüzde 33 oldu.
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