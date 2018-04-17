'Otomobil Oscar’ını çevreci model aldı

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili 2018’ ödülünün sahibi belli oldu. Hibrit Hyundai Inoniq 76 gazeteciden aldığı toplam 3280 puanla yılın otomobili seçildi.

OGD’nin kuruluş amaçlarından biri olan, tüketiciye en doğru ve güvenilir bilgiyi vermek misyonunun bir parçası olarak 2016 yılında başlayan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimleri sonucunda ilk ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu. Yeni üyelerinin katılımıyla kapsamı artan ve daha fazla ses getiren organizasyonun ikinci yılında, Oyak Renault tarafından Bursa’da üretilen Megane Sedan, 80’den fazla jüri üyesi gazetecinin oylarıyla TYO 2017 ödülüne layık görülmüştü.



"Türkiye'den Yılın Otomobili" seçilen Hyundai Ioniq 3820 puan aldı.





ÖDÜL TÖRENİ

Ortaköy Feriye Palace’ta bir araya gelen OGD üyeleri ve marka temsilcilerinin buluştuğu ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandıran şükran plaketleri verildi. ‘Yılın Otomobili’ni belirleyen son oylamada jüri üyeleri, 250 puanı 7 finalist arasında en az 10, en fazla 100 ve bir favori adaya en yüksek puanı verecek şekilde dağıtarak değerlendirmelerini yaptı.



Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, ödülü OGD Başkanı Ufuk Sandık'ın elinden aldı.



Buna göre finale kalan 7 otomobilin aldığı puanlar şöyle sıralandı.

1- Hyundai IONIQ 3820

2- Peugeot 5008 3340

3- Skoda Kodiaq 2980

4- BMW 5 Serisi 2340

5- Volkswagen Polo 2260

6- Volvo XC60 2260

7- Ford Fiesta 2000







OGD üyeleri seçim yaparken dünyadaki ve Avrupa’daki benzer organizasyonlarda da dikkate alınan, şu kriterlere göre oy veriyor: Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ve tüm aşamaları büyük heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının birincisi Hyundai IONIQ Hybrid oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl da Renault Megane Sedan bu önemli ödülün sahibi olmuştu.

Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Hyundai IONIQ Hybrid; BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Hyundai IONIQ Hybrid, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.



Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, tören öncesi bir araya geldi.



Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye yılı Otomobili ödülüne layık görülen Hyundai IONIQ Hybrid’in açıklandığı Feriye Palace’da gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasınının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalistler otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaaşandığını da belirterek “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Düzenlenen törende “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Berkel, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi;

“Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz.”

TOFAŞ VE MERCEDES’İN 50. YILI

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye’ye verdi. Tofaş’ın ödülünü CEO Cengiz Eroldu OGD Yönetim Kurulu Üyesi Mete Tansu’dan aldı. Mercedes-Benz Türkiye’nin özel ödülü de OGD Yönetim Kurulu Üyesi Belma Toprak tarafından İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan’a takdim edildi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018”, PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.