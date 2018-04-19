‘Otomobil Oscar’ı çevreci modele
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ve ‘Otomobil Oscar’ı olarak adlandırılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ (TYO) yarışması sonuçlandı. Hyundai’nin hibrit modeli Ioniq, 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 820 puan alarak birincilik koltuğuna oturdu. Yarışmada ikinci Peugeot 5008, üçüncü Skoda Kodiaq oldu.
OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ve tüm aşamaları büyük heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının birincisi Hyundai Ioniq Hybrid oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 820 puan alan Hyundai Ioniq birinciliğe ulaşırken, ikinci Peugeot 5008, üçüncü ise Skoda Kodiaq oldu. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl da Renault Megane Sedan bu önemli ödülün sahibi olmuştu.
Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Hyundai Ioniq Hybrid; BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Hyundai Ioniq Hybrid, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.
TÜKETİCİLERE REFERANS
Feriye Palace’da gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımın olduğu törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalistler otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
100 KM’DE 3.9 LİTRE TÜKETİM
DOĞRUDAN benzinli veya dizel herhangi başka bir versiyonu olmadan doğuştan hibrit olarak üretilen Hyundai Ioniq, yeni geliştirilen 1.6 GDI, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketen otomobil 142 bin 750 TL’den başlıyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) Yönetim Kurulu, 3’üncüsü düzenlenen ödül töreni için sektörden büyük övgü aldı.
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ!
TÖRENDE ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Berkel, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz.”
TOFAŞ VE MERCEDES’E 50’NCİ YIL ÖZEL ÖDÜLÜ
‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye’ye verdi. Tofaş’ın ödülünü CEO Cengiz Eroldu OGD Yönetim Kurulu Üyesi Mete Tansu’dan aldı. Mercedes-Benz Türkiye’nin özel ödülü de OGD Yönetim Kurulu Üyesi Belma Toprak tarafından İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan’a takdim edildi. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili 2018’ PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşti.
HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI?
Hyundai Ioniq 3820
Peugeot 5008 3340
Skoda Kodiaq 2980
BMW 5 Serisi 2340
Volkswagen Polo 2260
Volvo XC60 2260
Ford Fiesta 2000
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