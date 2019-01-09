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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İZMİR - Ömer Süt (AA)
09.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Otomobil dolandırıcılarına 531 bin lira para cezası

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Otomobil dolandırıcılarına 531 bin lira para cezası

İzmir'de devir işlemi yapmalarına rağmen parasını ödemedikleri lüks otomobili, aynı gün başkasına sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis ve 531 bin lira adli para cezası verildi.

İNTERNETTEN ilan vererek lüks otomobilini satmaya çalışan M.B. ile irtibata geçen O.T, kendisini üniversite hastanesinde görev yapan doktor olarak tanıttı. Arabayı kadın doğum uzmanı olarak tanıttığı ablası için alacağını söyleyen O.T, telefon görüşmesinin ardından bir hastane binası önünde buluşma ayarladı.

Ablası olarak tanıttığı E.Z. ile otomobile binerek test eden O.T, bu sırada kurduğu senaryoyu inandırıcı kılmak için telefon görüşmeleri yaparak doktor rolüne devam etti.

Test sonrası aracı beğendikleri ve satın almak istediklerini belirtmesinin ardından satıcı M.B. ve alıcı E.Z. notere geçti.

Noterde lüks otomobilin 145 bin liralık bedelle devri yapıldı. E.Z'nin yanında yüklü para taşıyamadığını, ödemeyi banka hesabına göndereceğini söylemesi sonrası satıcı M.B'yi arayan O.T, EFT işleminde teknik bir sorun olduğunu, kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Bu sırada otomobil, aynı gün içinde 100 bin liraya M.Y'ye, oradan da 120 bin lira karşılığında Bursa'da Y.G'ye satıldı.

Zanlılara güvenerek tüm gün paranın yatırılmasını bekleyen M.B, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu.

Polisin yürüttüğü soruşturma ve takip sonucu yakalanan E.Z, O.T. ve M.Y. hakkında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve dolandırıcılık ürününün alım satımını gerçekleştirdikleri iddiasıyla dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan O.T'ye 290 bin lira, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen E.Z'ye de 241 bin lira adli para cezası uygulandı.

Heyet, M.Y'yi ise "suç eşyası satın alma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

"POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR"

M.B'nin avukatı Tolga Yurdakul, AA muhabirine, otomobil dolandırıcılarına ders mahiyetindeki bu kararın aynı zamanda emsal teşkil ettiğini vurguladı.

Zanlıların polisin dikkati ve teknik çalışması sonucu yakalandığını ifade eden Yurdakul, şöyle konuştu:

"Noterden devrini yapıp parasını ödemeyip kaçan kişiler hakkında verilen emsal bir karar. İki sanığa yaklaşık 4'er yıl ve 530 bin lira para cezası verildi. Bu para cezası ödenmediği takdirde toplamda 14 yıl hapse dönüşecek. Bizim için çok önemli ve emsal bir karar. Emniyet ve savcılığa teşekkür ederiz."

Otomobil dolandırıcılarının kendilerini güvenilir insan olarak tanıtmak için farklı meslekleri kullandığını, bunun için senaryolar oluşturduğuna dikkati çeken Yurdakul, "Herkese tavsiyem, kesinlikle parasını teslim almadan noterde aracının devrini yapmasınlar. Karşısındaki kim olursa olsun. Müvekkilimi bu şekilde dolandıran şahıslar, kendilerini doktor olarak tanıtmıştır. Oynanan senaryoyla müvekkilim karşısındakinin doktor olduğuna inanmış ve güvenmiş." dedi.

Yurdakul, otomobilin üçüncü bir kişiye satılması nedeniyle geri alınmasının mümkün olmadığını, verilen cezaya rağmen müvekkilinin mağduriyetinin giderilemediğini belirtti.

Sanıkların, müvekkilinin zararını karşılamadığını kaydeden Yurdakul, bu tip davalarda uygulanan para cezalarının bir kısmının mağdurların zararının karşılanması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savundu.

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