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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.06.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Otomobil alacaklara çifte avantaj! 15 bin lira indirimden faydalanabilirsiniz

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Otomobil alacaklara çifte avantaj! 15 bin lira indirimden faydalanabilirsiniz

Sıfır otomobil alacaklar hem Özel Tüketim Vergisi hem de hurda indiriminden yararlanabiliyor. ÖTV ve hurda indirimiyle birlikte sıfır otomobillerde büyük avantaj ortaya çıkıyor.

Hurda indiriminden yararlanarak sıfır otomobil almayı planlayanlar 5 bin liralık daha indirim elde etti.

Otomobil satışlarında avantaj sağlamak için hükümet adım attı ve hurda indirimi teşviğiyle Özel Tüketim Vergisi’nde terkin edilecek tutarın tavanını 10 bin liradan 15 bin liraya çıkardı.

Bu sayede otomotiv şirketleri ellerinde bulunan sıfır otomobiller için yeni fiyat ayarlamalarına gidecek.

MATRAH ÖNEMLİ

Eski düzenlemede matrahı (vergisiz fiyatı) 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için 10 bin lira, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için 8 bin lira, matrahı 120 bin lirayı aşanlar için ise 3 bin lira ÖTV terkininde bulunuyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte matrahlar arasında geçişlerde ÖTV terkin edilecek tutarda değişiklik yapılıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sadece matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira olan ÖTV terkin tutarı 15 bin liraya yükseltilmiş oldu.

HURDA ARACI OLMAYANLAR DA YARARLANIYOR

Sıfır otomobil satan bayiler kendi bünyelerinde bulunan hurda araçlarla indirimli satış gerçekleştirebiliyor. Hurda otomobilleri toplayan bayiler satış yaparken tüketiciye avantaj sağlamak için indirimde bulunuyor. Hurda indirimin geçerlilik tarihi ise 31 Aralık 2019.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE DE AVANTAJ SAĞLANIYOR

Otomobil satışlarını artırmak için hükümetin uyguladığı teşvikler kapsamında 1600 cc ve altında bulunan otomobillere 30 Haziran 2019 tarihine kadar 15 puanlık ÖTV indirimi uygulanıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlarda ise ÖTV yüzde 50'den yüzde 35'e düşmüştü.

İNTERNETTE HURDA ARABA İLANLARI ARTTI

Hurda indiriminden yararlanmak isteyenler hurda araba devralarak da indirimden yararlanabiliyor. İnternette bulunan satış sitelerinde sadece ruhsat satışları da yapılabiliyor. Fiziki olarak hurda otomobillerin de satışı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak hurda otomobillerin fiyatı 4-5 bin lira arasında değişiyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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