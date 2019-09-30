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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Otomobil alacaklar dikkat! Emisyon süresi yarın doluyor... Fiyatlar değişebilir

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Otomobil alacaklar dikkat! Emisyon süresi yarın doluyor... Fiyatlar değişebilir

Dizel motor teknolojisine sahip otomobil ve ticari araçlarda emisyon değerleri 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren değişiyor. İç piyasaya satış yapan bazı otomotiv firmaları emisyon değerlerindeki değişim nedeniyle fiyatlarında artışa gidebilir.

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren emisyonlara ilişkin düzenleme yarın itibariyle devreye giriyor.

1 Ekim 2019 tarihinden sonra Türkiye’de satışa çıkacak olan dizel otomobil ve ticari araçlarda bazı emisyon değerlerinin sağlanması isteniyor.

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİ UYUM SAĞLAMAK İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

Otomobil üreticileri yeni emisyon değerlerine uyum sağlanması ve bu süreçten olumsuz etkilenmemek için harekete geçmişti. Otomobil üretimi yapan firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak görüşmelerde herhangi bir mutabakat çıkmamıştı. Bu nedenle emisyon değerlerinin ertelenmesine ilişkin karar çıkmamış ve yeni nesil motorlara geçilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştı.

YENİ NESİL MOTORLAR EK MALİYET GETİREBİLİR

Dizel araçları etkileyecek olan bu gelişme motorlarda yeni nesile geçmenin önünü açıyor. Türkiye’de üretilen ve Avrupa’ya ihraç edilen otomobiller yeni emisyon değerlerini karşılıyor. Ancak aynı model araçlar Türkiye pazarına eski nesil dizel motorlarla satışa sunuluyor. Bu nedenle 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren stoklarda bulunan ve emisyon değerlerini karşılamayan dizel araçların satışı mümkün olmayacak.

OSD BAŞKANI HAYDAR YENİGÜN: 500 EURO MALİYET GETİRİR

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, Hürriyet Gazetesi Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci’nin sorularını geçtiğimiz aylarda yanıtlamış ve emisyon değerlerinin karşılanması için araç başına 500 euro maliyet oluşacağını ve bunu da kimsenin karşılamayacağını belirtmişti.

OSB Başkanı Yenigün “Emisyon konusunda Türkiye her zaman Avrupa Birliği’nden (AB) belli bir zaman farkıyla geç gelir. Bunun nedenleri çok. Bir tanesi ve önemlisi kişi başı 40-50 bin dolar GSMH’ya sahip ülkelerin koydukları kuralların, kişi başı 10 bin dolar civarında olan ülkeyle aynı kuralı aynı zamanlamada koyması arasındaki büyük farktan kaynaklanıyor. Bu konu fabrikaların AB normlarına hazır olup olmadığıyla alakalı değil. Biz dünyaya araç satıyoruz. Sektörün hazır olduğunu biliyoruz. Zaten aksi takdirde AB’ye araç ihraç edemeyiz. Zaten iyi anlaşılması gereken konu da bu. Biz de görüşlerimizi diğer firmalar gibi bakanlığın açtığı dosyaya aktaracağız. Ama bugünkü pazar şartlarında araç başına 500 Euro civarındaki artışı mevcut ekonomik durumda kimse karşılayamaz, çökeriz! Bahsettiğimiz normal şartlardaki bir maliyet artışı değil. Sektörün iç pazarda yüzde 50’nin üzerinde kayıp yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu açıdan otomotiv sanayi desteklenmeli.”

FİYATLARA DİKKAT EDİLMELİ

İç pazar için üretilen otomobillerin motor teknolojilerinde yenilik olmasından dolayı fiyatlarda değişiklik beklentisi ortaya çıktı. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren dizel motora sahip iç pazara üretim yapan otomotivciler fiyatlarında güncellemeye gidebilir. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren ise kamu bankaları taşıt kredilerinde kampanya düzenledi ve kredi faiz oranını 0.49 ile 0.69 aralığına çekti.

 

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2019)
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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