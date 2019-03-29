Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu
GeriEkonomi Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
29.03.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmen kaydı başka şehirlerde olan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Yerel seçimin yapılacağı 31 Mart öncesi, seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Otogar ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi. 

Seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artış yaşandı. Seçime 2 gün kala oy kullanmak için memleketlerine giden vatandaşların kimisi hastalarını bırakıp yollara düşerken kimileri de tatilini yarıda kesip oy kullanmak için ikametlerinin bulunduğu şehirlere gitmek üzere yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma da mesafesi yakın illere ek sefer düzenledi. Otogar ve çevresindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

“BÜTÜN ARABALAR DOLU”

Ek sefer düzenlediklerini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çakır, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne yoğunluk çok fazlaydı. Otogarın içerisinde bir hareketlilik vardı. Son iki gündür kısa vadeli yolculuklar oluyor. İzmir, Tekirdağ ve Edirne gibi şehirlerimize yoğunluk var. Akşama doğru bu yoğunluğun daha çok sıklaşacağını daha çok hareketlilik olacağına inanıyoruz. Sorduğumuzda da bütün arabalar dolu. Seçimler büyük bir hareketlilik getirdi. Ek seferlerde yapıldı. Kısa olan şehirlerimize düzenledik” dedi.

“ANKARA’YA GİDİYORUM”

Oy kullanmak için Ankara’ya giden yolcu Gülay Kurt, “Vatandaşlık görevimi yapmak için Ankara’ya gidiyorum. Akrabalarımı ziyarete geldim. oyumu kullanacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Vatandaşlık görevinin yapılması gerektiğini söyleyen yolcu Yunus Yücel, “Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ankara’ya oy kullanmaya gidiyorum” dedi.

İzmir yolcusu Nebahat Güzel, “İzmir’de oturuyorum. Kendim seve seve gidiyorum. Buraya kardeşimi ziyarete geldim. Oyumu kullanmak için hastamı öylece bıraktım gidiyorum. Oy olmasaydı birkaç gün daha kalırdım” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! 5 bin personel alınacak

Türkiye’nin harekatlarda kullandığı ürünlere talep arttı

Son dakika... Çiğ süt destek ödemeleri bu akşam yapılacak

Tarihi rekor geldi! Doluluk yüzde 80'i aştı