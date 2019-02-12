Otoda ÖTV indirimi yüzde 25’e çıkmalı
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Otomotiv sektöründe ÖTV’deki yüzde 15 puanlık indirimin yüzde 25’e çıkarılması gerekir. Bu indirim, 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam etmelidir” dedi.
Tatlıoğlu, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, otomotivin Türk ihracatında lider sektör olduğunu vurguladı. Fabrika çıkış fiyatı 100 bin TL olan bir aracın yüzde 77’sinin vergilerden oluştuğunu, ÖTV indirimi ile bu rakamın yüzde 59’a indiğini belirten Tatlıoğlu, “Bu sektör 2018 yılında 31 milyar dolara varan bir ihracat rakamı ile toplam ihracatın beşte birini oluşturuyor. Otomotiv sektörü, yaklaşık 500 bin kişiye sağladığı istihdam ve ihracattaki ağırlığı ile ekonominin lokomotifi konumundadır. ÖTV indirimi ile sektör olumlu yönde etkilendi ama tekrar bir daralma söz konusu. Dünyada Danimarka ve İsrail’den sonra verginin en yüksek olduğu üçüncü ülke konumundayız. Sektördeki kanamayı durdurmak zorundayız” dedi.
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