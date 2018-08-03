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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.08.2018 - 08:06, Son Güncelleme:

Otobüs yolculuğunda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

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Otobüs yolculuğunda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Bakanlığın yeni düzenlemeleriyle, hava taşımacılığında olduğu gibi kara taşımacılığında da güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Yeni sistemle tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor. Ayrıca, başkasının yerine bilet alma ve yoldan yolcu toplama devri de bitiyor.

Ulaştırma Bakanlığı Araç Takip Sistemi’ni (ATS) devreye sokacak. Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte bu alanla ilgili yeni bir sektör daha açılacak. Otobüs firmaları yetkilendirdiği firmaların yolcularını sisteme kaydetme işini üstlenebilecek.

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüslerinde devrim niteliğinde yeni güvenlik düzenlemelerini hayata geçiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yaptıkları ortak çalışma kapsamında aynı hava taşımacılığında olduğu gibi kara taşımacılığında da güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Bakanlık, 1 Ocak 2019’da devreye almayı planladığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ni (U-ETDS) 2 ay öne çekerek kasımda başlatıyor. Türkiye genelinde yapılan toplantılarla yeni sisteme ilişkin yolcu ve turist taşıyan işletmeler bilgilendirildi.

YOLCULARIN YÜKLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Sistemle, Türkiye genelindeki otobüs taşımacılığı yapan tüm işletmelerin taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor. Bundan sonraki süreçte otobüs işletmeleri taşıdıkları yolcuların kimlik numaraları ile isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alacak. Otobüste ismi sisteme işlenmemiş yolcular veya otobüsteki yolcunun ismi sistemdeki kişiyle eşleşmediği durumlarda ve sisteme işlenen yolcudan fazlası olduğu durumlarda işletmelere ağır cezalar kesilecek.

YOLDAN YOLCU TOPLAYAMAYACAK

Öte yandan yeni sistemle birlikte başkasının yerine de bilet alma ve yol üstünde yolcu toplama devri bitiyor. Buna göre, otobüs şirketleri başkası adına ikinci bir şahsa bilet satamazken güzergah üzerindeki bilet satış yerleri dışında da yolcu alamayacak. Şirketlerin e-Devlet’e işlediği isimleri kolluk kuvvetleri kontrol edebilecek. Herhangi bir şüpheli isim veya yük ile karşılaştıklarında kontrol için güvenlik güçleri otobüse yönlendirilerek kontrolü sağlanacak.

TEK BİLET DE SATILSA SEFER OLACAK

Ayrıca şirketler bir yolcuya bile bilet satsa vatandaşı mağdur etmeme adına seferini iptal edemeyecek. Bakanlık bu konuda da ağır cezalar kesecek.

Takip sistemi devrede

Ulaştırma Bakanlığı Araç Takip Sistemi’ni (ATS) devreye sokacak. Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte bu alanla ilgili yeni bir sektör daha açılacak. Otobüs firmaları yetkilendirdiği firmaların yolcularını sisteme kaydetme işini üstlenebilecek.

Peronda bekleme yok

Bakanlık yeni bir düzenlemeyi de otobüslerin terminalden çıkışları konusunda yaptı. Fazla yolcu alabilmek için normal kalkış saatinden daha uzun süre bekleyen işletmelerin sistemleri kalkış saati başlar başlamaz kapatılacak. O saatten sonra yolcusunu kaydedemeyen işletme, otobüsü hareket ettirmek zorunda kalacak.

 

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