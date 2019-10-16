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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEŞE KARANFİL
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oto satışı arttı ötv rekor kırdı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Oto satışı arttı ötv rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Eylül ayında harcamalar yüzde 20.5 oranında artarak 80.8 milyar lira oldu. Eylülde mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, sermaye transferleri kalemleri azalırken, personel, SGK prim giderleri ve cari transferler harcamaları artış gösterdi. Bütçe gelirleri ise yüzde 3.3 oranında artarak 63.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 oranında artarak 12.2 milyar lira oldu. Bu sonuçlara göre eylülde bütçe açığı 17.7 milyar lira olurken, 9 aylık dönemde ise 85.8 milyar liraya yükseldi. Bütçede eylül ayında toplam gelirler yüzde 3.3, vergi gelirleri ise yüzde 6.8 arttı. Yurtiçi satışlar üzerinden alınan dahilde KDV ile özel tüketim vergisi eylülde yükseldi. Vergi türleri itibarıyla 2019 yılı Eylül ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre özel tüketim vergisi yüzde 43.8, harçlar yüzde 20.5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15.7, gelir vergisi yüzde 11.3 ve damga vergisi yüzde 3 oranında arttı; kurumlar vergisi yüzde 58.5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 22.2 ve banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 4 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 1.5 oranında arttı.

ÖTV kalemleri içinde uzun bir süredir gerileyen motorlu taşıt ÖTV’sinde eylülde yüzde 82.7 artış oldu. Bunda eylül ayında kampanyaların etkisiyle otomotiv satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 82.35 artması etkili oldu. Geçen yıl eylül ayında 690 milyon lira gelir elde edilirken, bu yıl eylülde 1.3 milyar liralık gelir geldi. Bu tutar yılın en yüksek tahsilatı oldu. Eylül ayındaki bu artışa rağmen 9 aylık dönemde taşıtlardan alınan ÖTV’deki gerileme yüzde 46.4 oldu. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV eylülde yüzde 71, sigaradan alınan ÖTV yüzde 25.6, içkiden alınan ÖTV de yüzde 20.6 arttı. Dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV de eylül de 36.3 artış gösterdi. 9 aylık dönemde bu gruptan alınan ÖTV henüz geçen yıla göre artışa geçemedi. 9 aylık dönemde yüzde 6 geriledi.

Oto satışı arttı ötv rekor kırdı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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