Otizmli ikizlerden babaları için sarsıcı ifadeler
Engelli bakım evinde kalan otizmli iki kardeşin anlatımları sonrası babaları hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuklardan biri, adli görüşmeciye verdiği ifade, babalarının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ayrıntıları ile anlattı; 'Babamın, gözümün önünde idam olmasını isterdim' dedi. Kadın sığınma evinde kalan anne ise, 'Eşim, çocuklarıma porno video izletiyormuş' dedi. Hakkında 80 yıl hapis istemi ile dava açılan baba A. K. ise suçlamaları reddetti; boşanma davası açan eşinin, çocukları yönlendirdiğini öne sürdü.
A. K. (53) ile G. K. (46), 16 yıl önce evlendi. İstanbul'da yaşayan ailenin 3 erkek çocuğu oldu. İlk çocukları 2003’de dünyaya gelen çiftin Mayıs 2005’te ise ikiz çocukları dünyaya geldi. Otizm tanısı konulan iki kardeş için 2 yıl önce engelli raporu düzenlendi. Rapora göre, çocuklardan C. K., yüzde 40, N. K. ise yüzde 70 oranında Atipik otizmli.
Evlendikten bir süre sonra K. çifti arasında tartışma yaşanmaya başladı. G. K., eşinin kendisine uyguladığı şiddet nedeni ile zaman zaman evi terk etti. G. K. eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, boşanma davası açtı. Çiftin 15 yaşındaki çocukları S. K., akrabalarının yanına yerleşirken,13 yaşındaki otizmli ikizler ise engelli çocuk bakım yurduna yerleştirildi. İki kardeşin, yurt görevlilerine yaptığı anlatımlar sonrası baba A. K. hakkında savcılık soruşturma başlattı. Önce anne G. K.’nin tanık olarak ifadesi alındı.
PORNO FİLM İZLETİYORMUŞ
Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını anlatan G. K. emniyet ifadesine özetle “Eşim, çocuklarıma porno video izletiyormuş. Bana bunu yine çocuklarım söyledi. Ben bunu eşime söylediğimde, çocukların erkek olduğunu, bunları öğrenmeleri gerektiğini söyledi. ‘Yaşları küçük’ dediğimde bana kızıyor kavga ediyorduk” dedi.
BENİ VE KARDEŞİMİ SEVMİYOR
Savcılık talimatı ile iki kardeşin ifadesi ise Çocuk İzleme Merkezinde adli görüşmeci tarafından alındı. Görüşmede C. K. ilk olarak “K. olan soyadımdan nefret ediyorum” dedi devamında ise şunları anlattı: “Mahkeme bitene kadar kurumda kalacağım. Babamın ismi A. K... Sapıklık yapmasından dolayı, babamın gözümün önünde idam olmasını isterdim.”
'CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDILAR'
N. K. ise aynı gün yapılan görüşmede “Babam bize küfrediyor şiddet uyguluyor. Evde, ayıp yerlerimle ilgili aç da bakayım dediği oluyordu. Ben de bu durumda vücudumu kapatıyordum ve sapık olduğunu söyleyip gidiyorum. Ben babamın C.’ye yaptığını gördüm. Genelde annem evde ama farklı odadayken oluyordu. Yatak odasında babamla iken annem salonda oluyordu.” İki çocuğun anlatımları sonrası adli görüşmecinin hazırladığı raporda, iki kardeş için “Cinsel istismara maruz kaldığı kanaati oluşmuştur” denildi.
EŞİM, ÇOCUKLARI YÖNLENDİRİYOR
Baba A. K. ise polis karakolunda alınan ifadesinde, suçlamaları reddetti. K., eşinin boşanma davası açtığını, anılan davada delil elde etmek için çocukları yönlendirdiğini söyledi. A. K. ifadesinin devamında “Ben çocuklarımı sevmek için zaman zaman pantolonlarının üzerinden, şaka yollu, cinsel organına dokunarak ‘Büyümüş mü pipin’ şeklinde şakalar yapmışımdır. Bizim geleneklerimizde bu hareket vardır. Ancak bu hareketlerde art niyet yoktur” dedi.
AYRI SUÇA AYRI CEZA
Yürütülen soruşturma sonrası baba A. K. hakkında, oğlu C.’ye yönelik ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 30 yıldan 42 yıla, bir diğer oğlu N.’ye yönelik ise ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 39 yıla hapis istemi ile dava açıldı.
BAKANLIK MÜDAHİL OLDU
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ikiz kardeşlerin avukatları, baba A. K. hakkında tutuklama talebi verilmesini talep etti. Mahkeme ise, A. K.’nin duruşmalara katılımını zorunlu tutarak, tutuklama talebini, çocukların beyanı alındıktan sonra değerlendireceğine hükmetti. Davaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.
Editörün notu: Mağdur kardeşlerin isimlerinin baş harfleri, haberde değiştirilerek kullanıldı.
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