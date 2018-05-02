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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
02.05.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

Otellerde yer kalmadı! Bu yıl iki katı katılım olacak

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Otellerde yer kalmadı! Bu yıl iki katı katılım olacak

Edirne'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının aylar öncesinden kapatıldığını ve bu nedenle, 5-6 Mayıs tarihleri arasında kentte boş oda olmadığını söyledi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kentte otel ve pansiyonlarda, boş oda kalmadı. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı şenliklere bu yıl 60 bin kişinin katılması bekleniyor.

'KAKAVA'YA GELECEKLER, EDİRNE'DE BOŞ OTEL YOK'
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde boş otel odası olmadığını, şenliklere geçen yıl katılımdan yüzde yüz artarak 60 bine yakın ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Gürkan, "Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihleri arasında Sarayiçi'nde yapılacak. Edirne'nin turizm anlamında gittiği yön belli. Şehre gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak şenliklerde boş otel odası yok. Tamamen dolu odalarımız. Buradaki turizm pastası gittikçe büyüyor, yatırımcıları bununla ilgili kente yatırım yapmaya bekliyoruz. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne geçen yıl 30 bin kişi gelmişti. Bu yıl iki katına yakın bir rakam bekliyoruz" dedi.

 

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