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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
23.04.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Otellerde yer kalmadı!

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Otellerde yer kalmadı!

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Ege kıyılarına talep çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Nisan tatilinde en fazla talebin Ege kıyılarına olduğunu bildirdi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 23 Nisan'ın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil planlayan çok sayıda kişi olduğunu söyledi.

Üye acentelerden aldığı bilgiye göre, geçen yılla karşılaştırıldığında 23 Nisan'da tura çıkan kişi sayısının yüzde 30-50 arttığını belirten Bağlıkaya, "1 Mayıs resmi tatili de bildiğiniz gibi salı gününe denk geliyor. 23 Nisan-1 Mayıs arasındaki dönemi birleştirip daha uzun tura çıkan vatandaşlarımızın bu yöndeki paketlere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Talebin daha çok yurt içi turlara yönelik olduğunu kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"3 günlük kısa tatil nedeniyle talep daha çok yurt içi turlara yoğunlaştı. Ege kıyılarına talep çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar. Kültür turlarında Güneydoğu Anadolu turları, Kapadokya, Eskişehir ve Batı Karadeniz turları rağbet gördü. Kurdaki yükseliş nedeniyle yurt dışı turlara talep hızında bir parça düşme olsa da 23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerini hafta sonu ile birleştirenler 2 gece 3 gün veya 3 gece 4 günlük paketlere ilgi gösterdi."

Bağlıkaya, KKTC'de hava sıcaklıklarının 25 derece ve üzerinde seyretmesi nedeniyle buraya da talebin yüksek olduğunu, vizesi olanların ise Avrupa gibi 1-3 saatlik uçuş destinasyonlarına, olmayanların Balkan turlarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

 

 

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