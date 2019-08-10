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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)
10.08.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Oteller yüzde 100 doldu! Kişi sayısı milyonu aştı

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Oteller yüzde 100 doldu! Kişi sayısı milyonu aştı

İZMİR’in turizm merkezlerinden Çeşme, tatilcilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Kurban Bayramı’nda tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında Ege’deki tatil yöreleri geldi. Çeşme de en büyük ilgi gören tatil beldelerinden biri oldu. Çeşme’de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Günübirlik gelenler ve yazlıkçılar ile birlikte 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlayacak olan Çeşme’de, belediye teyakkuza geçti. Başta Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü birimleri olmak üzere 300 belediye çalışanı, vardiyalar halinde 24 saat esasına göre görev yapacak.

Kendisi de dahil tüm belediye çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını belirten Çeşme Belediye Başkanı CHP’li Ekrem Oran, "Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte bayramda halkın huzuru için ne gerekiyorsa yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Oteller yüzde 100 doldu Kişi sayısı milyonu aştı
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de rezervasyonları olmayan tatilcileri gelmemeleri konusunda uyardı. Çeşme’de güzel bir bayram tatili için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Demir, "Çeşme yine binlerce kişiyi ağırlayacak. Otellerimizin bayram rezervasyonları cuma günü itibariyle dolmaya başladı ve pazar günü yüzde 100 doluluğa ulaşacak" dedi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Çeşme başta olmak üzere ilçe girişlerinde aramaların sıklaştığını, 13 bin 400 polis ve bekçinin nöbet sistemiyle çalıştığını söyledi.

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