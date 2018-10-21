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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Oteller istihdamda da rekor kırdı

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Oteller istihdamda da rekor kırdı

TURİZM sektörünün rekorlar yılı 2018’de, oteller de istihdamda rekora imza attı. Temmuz ayında 2016’da yüzde 18.4 daralan, 2017’de ise yüzde 12.6 toparlanan istihdam, 2018’in yedinci ayında, yüzde 13.2 daha yükseldi. Konaklama sektöründe çalışanların sayısı 2018’de 2015 yılı rekorunu geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Turizmdatabank’ın SGK verilerinden derlediği turizm sektöründeki istihdam rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2018’in temmuz ayında istihdam oranı yüzde 13.2 oranında yükseldi.

Kriz ortamının yaşandığı 2016’da yüzde 20, yüksek sezon döneminde de yüzde 25’ten fazla oranlarda gerileyen otel istihdamı, bu yıl temmuz ayında 398 bin kişiyi geçti. 2018’in temmuz ayı, otel istihdamında, 383 bin kişiyle rekor yılı olan 2015 yılının temmuz ayını da geride bırakmış oldu.

Temmuz ayında, seyahat acentesi ve tur operatörleri istihdamı yüzde 11, havayolu istihdamı yüzde 6,5 yükseliş gösterdi. Yiyecek içecek alanındaki büyüme oranı da yüzde 6,8 oldu.

Toplam turizm istihdamı ise geçen seneye göre yüzde 9.6 oranında artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 96 bin kişi olan turizm sektöründe çalışan sayısı, bu yıl 1 milyon 202 bin 355 kişiye yükseldi.

Temmuz ayı sonu itibariyle turizm sektöründe çalışan sayıları şöyle oluştu: Yiyecek ve içecek hizmetleri 665 bin 41 kişi. Konaklama 398 bin 563 kişi. Spor, eğlence ve dinlenme faaliyetleri 55 bin 348 kişi. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri 56 bin 749 kişi. Havayolu 26 bin 654 kişi.

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