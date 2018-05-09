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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
09.05.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Oteller doldu taştı! Herkes ona kitlendi

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Oteller doldu taştı! Herkes ona kitlendi

BUGÜN 150 milyon liralık Diyarbakır Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Akhisar Türkiye Kupası final maçı şehir ekonomisini de canlandırdı. Yaklaşık 20 bin kişinin şehir dışından gelmesini bekleyen Diyarbakır’da restoranlar ve otellerde doluluk oranı arttı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Hem kültür hem inanç turizmi son dönemlerde artıyordu. Türkiye Kupası Finali’nin burada olması tanıtıma da büyük katkı sağlamış olacak. Şehirde restoranların cirosu iki gündür yüzde 50 artmış durumda. Otellerde doluluk oranı da arttı. Şehir ekonomisi canlandı” dedi.

SPOR VE KÜLTÜR ÖNEMLİ
Diyarbakır’ın 18 yıl aradan sonra bir kupa finaline ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mehmet Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Final maçının perşembe günü olması taraftarlar açısından küçük bir tatile dönüştü. Birçok taraftarın hafta sonunu da Diyarbakır’da geçireceğini öğrendik. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e yaklaşıyor. Restoranlarda boş yer bulmak imkansız. Ciroların yüzde 50 arttığını duyuyorum. Sadece bu kadar değil, birçok turistik noktada hediyelik eşya satışları da artıyor. Diyarbakır kültür ve inanç turizmi açısından çok önemli bir şehir. Final maçıyla şehrin algısının değişeceğine inanıyorum. Spor ve kültürel etkinliklerin Anadolu şehirlerine katkısı çok büyük. Bu tür organizasyonların devam etmesi en büyük temennimiz.”

Oteller doldu taştı Herkes ona kitlendi

Diyabakır’ın son bir kaç aydır özellikle hafta sonları büyük talep gördüğünü anlatan Mehmet Kaya, “Hafta sonları yerli turistlerden bilgi var. Özellikle nisan ayı çok iyi geçti. Hafta sonları şehir kalabalık oluyor. Bu durum uçak bilet fiyatlarına yansıyor. Cuma akşam Diyarbakır’a gezmeye gelenler pazar günü dönüyor. Turizmi canlandırma çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni yatırımlar da yapılacak. Bugün Diyarbakır’da 4-5 yıldızlı yatak kapasitesi 4 bin civarında. Ancak bu yeterli değil. Bir kaç tane büyük otel projesi devam ediyor. Bunlar da Diyarbakır’da turizm açısından önemli adımlar.”

59 OTEL DE DOLU
Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Hava Doğan, kupa maçı nedeniyle kent merkezindeki otellerin tamamen dolduğunu belirterek, “Gerçekten yoğun bir sezon geçiriyoruz. Aslında Diyarbakır için iş sezonu. GAP turları, münferit geziler ve firma temsilcileri yoğunluklu olarak otellerde kalıyordu. Ancak, bu hafta olağanüstü bir doluluk yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nın çok etkisi var. Basın, taraftarlar, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası’nın temsilcileri... Merkez ve dış ilçelerle birlikte 59 otel var” dedi.

150 MİLYON LİRALIK STADYUM
SON dönemlerde Türkiye’nin dört bir tarafında Türk sporuna hizmet edecek UEFA standartlarında, “akıllı ve ekolojik” stadyumlar inşa ediliyor. Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Sivas’tan sonra şimdi de Diyarbakır Stadı tamamlandı.

Bu akşam, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon lira bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı’nda ilk düdük çalacak. 158 bin metrekare alanda UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek tesisin belediye ekiplerince çevre düzenlemesi de tamamlandı.

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