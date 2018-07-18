Otelciler 40 milyon turist bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtelciler 40 milyon turist bekliyor
GeriEkonomi Otelciler 40 milyon turist bekliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
18.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Otelciler 40 milyon turist bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otelciler 40 milyon turist bekliyor

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018’de Türkiye’nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE’DE en önemli sektörlerden turizmde, 2018 yılıyla birlikte rekorlar da ardı ardına kırılmaya başladı. Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde ise rakamlar turizmcilerin yüzünü güldürüyor. 2016’da yaşanan kriz sonrası, 2017’deki dönüş sinyallerinin ardından 2018’deki rekor büyümeyle turizmciler de hedef büyüttü. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, sezon sonunda ülke genelinde turizmde yüzde 25 ile 30 arasında büyüme beklendiğini söyledi.

’BİRÇOK PAZARDA İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK’

Osman Ayık, "Hepimiz çok iyi biliyoruz, 2015 ve 2016 yılları iki sorunlu yıl olarak yaşandı. Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018’in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Bunu birçok konuda, birçok vesileyle de dile getirdik. Birçok pazarda iyi geri dönüşler aldık" dedi.

’TÜM PAZARLARDA CİDDİ HAREKETLİLİK VAR’

Türkiye’nin iki ana kaynak pazarı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Rusya Federasyonu bunlardan biri. Orada yüzde 50’lere yaklaşan artışla gidiyoruz. Orta Avrupa pazarında, Almanya’da yine bir geri dönüş yaptık ama bu 2015 yılındaki rakamlarımızın seviyesine henüz ulaşmadı. Ama İngiliz pazarı, İskandinav pazarı, yan pazarlar diye tabir ettiğimiz tüm pazarlarda ciddi hareketlilik var. Geliştirmeye çalıştığımız uzak pazarlar, uzak destinasyonlarda da oldukça iyi beklentilerimiz var" diye konuştu.

’40 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIYACAK’

2018’de turizmde çift haneli büyüme beklediklerine çeken TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle dedi:

"Muhtemelen de bunun yüzde 25 ile 30 bandında bir büyümeye tekabül etmesini bekliyoruz. Bunun, Türkiye genelinde 2014’teki rakamlarımız olan 40 milyonun üzerine taşımasını bekliyoruz. Alt destinasyonlar olarak baktığımızda Antalya, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014’te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya’nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Antalya şu an için 5 milyon rakamını geçti. Temmuz, ağustos ve eylül, sezonun en yükseldiği dönem. Bu dönemde Antalya gerekli sayıları yakalayarak, inşallah 14 milyon bandını geçmiş olacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otelciler 40 milyon turist bekliyor

Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak

"Eski iş yerini bildirmemek" işten çıkarılma nedeni sayılmadı

Dev şirkette skandal sorun! 3.4 milyar dolarlık satış bekleniyor