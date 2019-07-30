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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/HEMŞİN (Rize), (DHA)
30.07.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Otel yöneticisiyken köyüne döndü! 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı

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Otel yöneticisiyken köyüne döndü! 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı

RİZE’nin Hemşin ilçesinde, torununa oyuncak ev yapmak için eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Nazmi Çelik (70), 12 yılda bilmediği ahşap işinde usta olup, maket ev siparişi almaya başladı. Şehir hayatından sıkılıp, döndüğü köyünde dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Çelik, yaptığı birbirinden değişik ürünlerin satışına da başladı.

Hemşin’in Kantarlı köyünde yaşayan Nazmi Çelik, 12 yıl önce torununa oyuncak ev yapmak için işe koyuldu. Eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Çelik, sevdiği ahşap oymacılığı işini ilerletti.

Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Otel yöneticiliği yaparken, döndüğü köyüne yerleşen Çelik, ahşap parçaları ve çıtalar ile maket ev ve oyuncaklar yapmaya başladı. Dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Çelik, ürünleri beğenilince siparişler almaya başladı.
Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Evinin altında kurduğu küçük atölyede maket evler, serenderler, ahşap sehpalar, lambalar yapan Çelik, birbirinden değişik ürünlerinin satışına da başladı.
Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
'USTAM YOK, KİMSEDEN ÖĞRENMEDİM'

Köyüne dönünce kendine vakit geçirecek iş aradığını anlatan Nazmi Çelik, "Dedemden kalan keser, testere ve törpüyü elime aldım, ’Bir şeyler yapayım’ dedim. Çivi lazım oldu; kullanılmış çivileri söktüm, düzelttim, kullandım. İlk olarak torunuma oyuncak bir ev yaptım. 

Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Görenler ’Benim çocuğa da toruna da oyuncak yap’ derken acemiliği üzerimden attım. Daha önce ahşap işleri ile hiç uğraşmadım. Bilgim yoktu, ustam yok, hiç kimseden bir şey öğrenmedim. Aletlerin kullanımını bilmiyordum. Atölyelere gittim kullanan ustaları izledim ve öğrendim. 
Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Ürünleri yaptıkça sattım, sattığım parayla aletler alarak, atölyemi geliştirdim. Şimdi biri, bir eve resim çekip getiriyor, ’Bunun maketini yap’ diyor. Ölçülerini veriyor, fotoğrafa bakıp, aynısını yapabiliyorum. Yaptığım işten de zevk alıyorum, yorulmuyorum, moralim bozulmuyor, çok güzel bir uğraş" diye konuştu.
Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
'TORUNUMA AĞAÇTA EV YAPMAK İSTİYORUM'

Doğramacı arkadaşlarından temin ettiği atık ahşaplardan serenderler, evler, lambalar, sehpalar yapan ve siparişler alan Nazmi Çelik, "Bu iş artık beni aştı, aldı başını gidiyor. Arkadaşlarım burayı görünce şaşırıyorlar.

Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Bana 'Sen yönetici adamsın, nasıl başladın bu işlere?' diye soruyorlar. Torunuma oyuncak ev yapmak için başladığım bu işte şimdiki hedefimse yine 'kankam' dediğim torunuma ağaçta ev yapmak" dedi.
Otel yöneticisiyken köyüne döndü 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı

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