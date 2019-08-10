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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)
10.08.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti

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Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti

Balıkesir, Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Erdek'te gözle görülür bir hareketlilik başladı. Güney Marmara Bölgesinin önemli tatil merkezi Erdek, Kurban Bayramı tatillerini geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Erdek’te 4 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte gözle görülür bir hareketlenme başladı. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilcilerle birlikte, otel ve motellerde doluluk oranı yüzde 95'lara ulaşırken, ev pansiyonlarında da doluluk oranın yükseldiği gözleniyor.

Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti
Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Erdek Belediyesine bağlı görevliler, bayram süresince zabıta ve temizlik işleri çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Kurban kesim yerleri, Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Erdek Belediyesi Veterinerlik Birimi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetlenecek. Açık bulunan fırınlar, pastaneler, çay bahçeleri, kahvehaneler, lokantalar ve diğer iş yerlerine ait fiyat ve kalite denetimleri de aralıksız sürecek.
Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti

 

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