Otel sayısı 10 yılda 50’ye çıkacak

Marka, yeni sezonun başlamasıyla birlikte; bölgeye ve sezona dair öngörülerini ve ileri dönem hedeflerini paylaştı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Dedeman sadece 1994’te hizmete giren otelimizin değil, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi’nin de gelişmesini sağladı” dedi. Banu Dedeman, “1966 yılından bugüne kadar değerlerimiz, geleneklerimiz ve tecrübemizle ülkemize ve sektörümüze hizmet ettik. Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve zincirimize yeni halkalar katarak büyümek için grubun başlattığı sürdürülebilir büyüme ve değişim stratejisine uygun olarak oluşturduğumuz “İcra Kurulu” ile yeni başarılara imza atmayı, şuan 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.