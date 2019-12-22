MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtel sayısı 10 yılda 50’ye çıkacak
GeriEkonomi Otel sayısı 10 yılda 50’ye çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Otel sayısı 10 yılda 50’ye çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otel sayısı 10 yılda 50’ye çıkacak

Dedeman Turizm Grubu, Erzurum Palandöken’deki iki oteliyle 27. kış sezonunun açılışını yaptı.

Marka, yeni sezonun başlamasıyla birlikte; bölgeye ve sezona dair öngörülerini ve ileri dönem hedeflerini paylaştı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Dedeman sadece 1994’te hizmete giren otelimizin değil, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi’nin de gelişmesini sağladı” dedi. Banu Dedeman, “1966 yılından bugüne kadar değerlerimiz, geleneklerimiz ve tecrübemizle ülkemize ve sektörümüze hizmet ettik. Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve zincirimize yeni halkalar katarak büyümek için grubun başlattığı sürdürülebilir büyüme ve değişim stratejisine uygun olarak oluşturduğumuz “İcra Kurulu” ile yeni başarılara imza atmayı, şuan 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle