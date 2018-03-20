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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
GeriEkonomi ‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
20.03.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı

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‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı

Fenerbahçe’nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Van der Wiel’i 4.5 milyon dolar dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut (36) ve ortağı Sinan Siner (40) hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Wiel’in imaj çalışması ile başlayan sonrasında villa satışı ile devam eden görüşmeler Tarabya’daki lüks bir otelde yapıldı. İddianameye göre Akbulut, Wiel’e görüşmeyi yaptıkları otelin kendisine ait olduğunu, İçişleri Bakanının da amcası olduğunu söyledi.

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, Akbulut ve Siner, ‘dolandırıcılık’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılanmaları talep edildi. İddianameye‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
göre taraflar arasındaki görüşmeye, Akbulut ve Siner’in yanı sıra Wiel menajeri Joshua ile birlikte katıldı. Bazı görüşmelere Wiel’in eşi Rose Bertram da katıldı. İddianameye göre görüşmelerin önemli bir bölümü Tarabya’daki lüks bir otelde yapıldı. İddiaya göre, Akbulut söz konusu otelin kendisi ait olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI AMCAM OLUR
Görüşmede, Akbulut, İçişleri Bakanının amcası olduğunu, Türkiye’nin tanıtımı için kendisine bütçe verdiğini anlattı. Akbulut, ABD'li boksör Floyd Mayweather’ı Türkiye’ye getireceklerini Wiel için de ilk çalışmayı bu süreçte yapacaklarını anlattı. Taraflar, Wiel’in isminin baş harflerini taşıyan bileklik yaptıracaklarını bunun için 440 bin dolar lazım olduğunu aktardı. İddiaya göre Akbulut, Wiel için yapacakları imaj çalışmasından toplam 12 milyon dolar kazanabileceklerini, bu kazancı ikiye böleceklerini söyledi.
‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
İddiaya göre, Van der Wiel gönderdiği paranın iadesini isterken Akbulut tarafından tehdit edildi.

SANA İMAJ ÇALIŞMASI YAPALIM
Dünyaca ünlü birçok ismin menajeri olarak çalıştığını aktaran Akbulut, ortağı Siner ile organizasyon şirketleri olduğunu belirtti. Taraflar arasındaki görüşmede Wiel için de kapsamlı bir imaj çalışması yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu çalışmanın Türkiye, Almanya ve Hollanda’yı kapsayacağı aktarıldı.

BU VİLLALARIN 20’Sİ BENİM
Akbulut, daha sonraki görüşmelerde, elde edecekleri yüksek kazanç nedeni ile yüksek vergi çıkacağını bu nedenle yeni bir formül geliştirdiklerini aktardı. İddianameye göre, Akbulut, Wiel’i bu kez Büyükçekmece’de bulunan Pelikan Hill villalarına götürdü. İddianameye göre Akbulut anılan bölgedeki 20 villanın kendisine ait olduğunu, arsanın da annesi adına olduğunu söyledi. Akbulut, Wiel’e, söz konusu villalardan 4 tanesini satın alarak satıp kâr elde edebileceğini söyledi.
‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
Görüşmeler, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği iddia edilen otelin 97 numaralı Suit'inde yapıldı.


NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU GÖRÜRSÜN
Yapılan görüşmeler sonrası çeşitli tarihlerde toplam 3 villanın satışı yapıldı. Wiel, para ödemelerini Akbulut’un ortağı Siner’in hesabına gönderdi. Ancak bir süre sonra Akbulut, Wiel’e, Floyd Mayweather’ın Türkiye gelmeyeceğini, Türkiye ile Hollanda arasında siyasi problemlerin olduğunu söyledi. Wile, yaptığı ödemelerin iadesini isterken iddianameye göre Akbulut “Ortada ev filan yok. Yapmış olduğun tüm ödemeler Floyd Mayweather ile yapılacak imaj çalışması içindi. Parayı geri vermeyeceğim. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim” dedi.
‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
İddianameye göre Akbulut,  Van der Wiel’e otelin kendisine ait olduğunu söyledi.

İNŞAAT ŞİRKETİ: BİZİMLE İLGİSİ YOK
Bu arada, Akbulut’un sahip olduğunu söylediği villalar ile ilgili, inşaat şirketinden 13 Şubat günü savcılığa gönderilen yanıtta ise, Akbulut ile hiçbir ilgilerinin olmadığı kaydedildi. Savcı hazırladığı dosyayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Tarafların uzlaşmaması halinde Akbulut ve Siner hakkında dava açılmış olacak.

‘Otel benim, bakan da amcam olur’ dedi Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını aldı
Akbulut ve Siner, Wiel’in başvurusu sonrası yürütülen soruşturma kapsamında geçen Mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

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