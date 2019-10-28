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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı'ndan sınav maliyeti açıklaması

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ÖSYM Başkanı'ndan sınav maliyeti açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılıyor, bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanıyor. Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmüyor. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Başkanlıkça her yıl yaklaşık 50 sınav yapıldığını ve bu sınavlarda 200 ayrı test uygulandığını belirterek, "Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor." dedi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların nasıl hazırlandığı ve maliyetlerine yönelik detayları paylaştı.
ÖSYM'nin hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme, değerlendirme çalışmalarını yürüten ve şeffaflığı her zaman merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Aygün, bu amaçla adaylara sınavlarda sadece hak ettiğinin verilmesi, haksız kazanımların önüne geçilmesi için çalışmaları büyük titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlığımızca düzenlenen her sınav için soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, paketlenmesi, sınav merkezlerine ulaştırılması, sınav güvenliği organizasyonu için yapılan harcamalar ile sınavda görev alan öğretmenler, üniversitelerdeki öğretim elemanları, nüfus memurları, güvenlik görevlileri ve diğer destek personeli dahil yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin görevliye yapılan ödemeler, bilişim ve yatırım harcamaları, hizmet ve mal alımları dahil ÖSYM'nin her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılanmakta, kurumumuza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır."

"ÖSYM SINAVLARI MALİYETİNE YAPIYOR, KAR ETMİYOR"

Sınav ücreti ve hizmet bedellerinin bir önceki yılın gider kalemleri dikkate alınarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini aktaran Aygün, "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılmakta ve bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (YDUS) soru hazırlama maliyetlerinin diğer sınavlara kıyasla önemli oranda artış gösterdiğini dile getiren Aygün, aynı zamanda sınavlar için soru hazırlama çalıştaylarının da yapıldığını söyledi.

"YKS ÜCRETLERİNE ÜÇ YILDIR ARTIŞ YAPILMAMIŞTIR"

YDUS, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı 2'nci aşama sınavı gibi yazılı usulle yapılan sınavlarda, soru hazırlamaya ilave olarak yazılı cevapların, görevlendirilen akademisyenlerce okunarak değerlendirilmesinin de mali bir yükümlülüğü getirdiğine işaret eden Aygün, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızca yapılan tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır. ÖSYM'nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken, KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kar etmediği ortadadır."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN ÇOCUKLARINDAN SINAV ÜCRETİ ALINMIYOR"

Prof. Dr. Halis Aygün, "Yaptığımız düzenleme ile ÖSYM olarak Ocak 2019'dan itibaren şehit yakınları, gaziler ile onların eş ve çocuklarından sınav ve başvuru hizmeti ücreti almıyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için canını feda eden şehitlerimizin yakınları, canını esirgemeyen gazilerimiz ve aileleri için ne yapsak az. ÖSYM olarak her zaman bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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