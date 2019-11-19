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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

OSTİM'de sanayi-üniversite uyumunu artıracak iş birliği

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OSTİM'de sanayi-üniversite uyumunu artıracak iş birliği

OSTİM Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD) ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında üniversite birikimi ve sanayi pratiğini bir araya getirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

OSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleştirilmesi için asgari 3 yıl geçerli protokole OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci ile Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek imza attı.

Ekinci, söz konusu iş birliğinin, müfredat hazırlıkları, uygulamalı eğitim, mesleki yeterlilik, girişimcilik, kariyer planlama ve rehberlik gibi alanları kapsadığını, öğrencilerin dernek üyesi işletmelerde staj, eğitim/iş başı eğitimi faaliyetlerine katılabilmesi için planlama ve organizasyon faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mesleki teknik eğitim alanında verilen hizmetlerin ve üretimin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin kullanım alanlarının artırılması projelerini de üniversiteyle yapacaklarını vurgulayan Ekinci, "Sanayimizin, gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda üretim yetkinliklerini ve yeterliliklerini uyumlu hale getirmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Yıllardır, üniversite-sanayi iş birliğini önemli bir eksiklik olarak görüyor ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin sahaya aktarılması gerektiğini söylüyorduk. Sanayimizin de üniversitelerin ürettiği bilgiye ihtiyacı vardı. Bu iş birliği, aynı zamanda üniversitelerde yetişen gençlerin istihdamını sağlayacağı gibi sanayiyi de ihtiyaç duyduğu nitelikli elemana kavuşturacak. Böylece sanayimizin de katma değeri yüksek nitelikli ürünler üretmesi mümkün olacak."

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