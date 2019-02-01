Osmanlı kökenli iş adamından büyük satın alma
Dünyanın en zengin iş adamlarından Osmanlı kökenli Meksikalı Carlos Slim, El Salvador'da faaliyet gösteren Telefónica şirketini satın aldı.
Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Meksikalı Carlos Slim’e ait olan América Móvil şirketi, Guatemala ve El Salvador’da faaliyet gösteren Telefónica şirketinin faaliyetlerini ve bağlı kuruluşlarını satın aldı. América Móvil bu satın almalar sonrasında Orta Amerika’nın en büyük telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısı unvanını pekiştirdi.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, “Telefonica Guatemala”nın tamamını 333 milyon dolara satın alan, “Telefónica Móviles El Salvador” hisselerinin ise yüzde 99,3’ünü 315 milyon dolara satın alma anlaşması yapan Slim, “Telefónica Móviles El Salvador” için yetkilendirme ve izin işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Söz konusu şirketler, mobil ve sabit hat telekomünikasyon hizmetlerinin yanı sıra kablo TV hizmeti de sağlıyor.
CARLOS SLIM'İN KÖKENİ OSMANLI'YA DAYANIYOR
Dünyanın en zengin ismi Carlos Slim’in Lübnanlı babası Julian Slim Haddad Aglamaz (Yusef Salim Haddad Ağlamaz) 1902 yılında Osmanlı topraklarından ayrılıp Mexico City’ye yerleşti. Şark Yıldızı adlı dükkanında kuruyemiş ticareti yapan ve parasını gayrimenkule yatıran Yusef Salim, ailesine büyük bir servet bıraktı.
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