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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
28.06.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Osmanbey’de 20 yıllık dövizci şoku: 100 milyon lira ile sırra kadem bastılar

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Osmanbey’de 20 yıllık dövizci şoku: 100 milyon lira ile sırra kadem bastılar

Tekstil sektörünün kalbi konumundaki İstanbul Osmanbey’de bir haftadan beri kayıp dövizci şoku yaşanıyor. 20 yıllık bir döviz firması geçen Cuma günü kapıya kilit vurdu. Çevredeki çok sayıda esnaf ve kişiden 100 milyon liraya yakın para ile sırra kadem basan döviz bürosu hakkında çok sayıda icra takibinin de başladığı belirlendi.

ÖZELLİKLE ihracat ağırlıklı çalışan yüzlerce tekstil firmasının bulunduğu Osmanbey’de hemen herkesin gündeminde, ‘kayıp dövizci’ konusu var. Edinilen bilgilere göre, 20 yıllık İşlem Döviz Ticaret Merkezi AŞ geçen Cuma günü kapandı.

KÂR PAYI İLE PARA TOPLUYORDU
Anılan döviz bürosuna çok sayıda esnaf ve bölgede yaşayan varlıklı kişilerin para verdiği öğrenildi. Söz konusu paranın miktarı 100 milyon liraya yakın olarak hesaplanıyor. Hurriyet.com.tr’nin konuştuğu kaynaklardan bazıları “Bu döviz bürosu, yüksek kâr payı ile para topluyordu. Banka faizinden yüksek oranda kâr payı veren büroya çok sayıda kişi para yatırdı. Bu sistem uzun süredir devam ediyordu. Ancak geçen Cuma günü olanlar oldu…” dedi.

Osmanbey’de 20 yıllık dövizci şoku: 100 milyon lira ile sırra kadem bastılar

20 yıllık büronun kapısına geçen cuma günü kilit vuruldu.

SABAH PARAYI VERDİ ÖĞLEN KAPANDIĞINI GÖRDÜ
Aynı bölgede faaliyet gösteren bir başka esnaf ise, anılan döviz bürosunun yüksek kâr payı verdiği yönünde bilgi sahibi olmadığını belirterek “Buradaki esnaf büroyu bir tür banka olarak kullanıyordu. Elindeki parayı büroya bırakıyor, ihtiyacı olduğunda alıyordu. Bu şekilde iş yapan çok esnaf vardı” dedi.

Edinilen bilgiye göre en son Cuma sabah saatlerinde, adı öğrenilemeyen bir kişi, büroya 1.5 milyon lira bıraktı. Öğleden sonra parasını almaya gelen bu kişi büronun kapısına kilit vurulduğunu gördü. Cuma günü öğlen saatlerinde kapanan büronun çalışanlarına ulaşmak için alacaklılar bölgeye akın etti. Bölgede bulunan bir esnaf, “Alacaklılar, döviz bürosunu yağmalamak istedi. Bazıları, çalışanlara ait araçları almak istedi” bilgisi verdi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Kasım 1998’de kurulan şirket yönelik çok sayıda firmanın icra takibinin olduğu anlaşıldı.

Osmanbey’de 20 yıllık dövizci şoku: 100 milyon lira ile sırra kadem bastılar


BANKA OLARAK KULLANANLAR DA VARDI
400 bin liralık alacağı için icra takibi yapan şirketlerden birinin avukatı Salih Beşaltı konuya ilişkin şunları kaydetti: “Kâr payı olarak da para verenlerin olduğunu duyuyoruz. Ancak benim müvekkilim gibi bazı firmalar da, burayı bir tür banka gibi; yine döviz kurlarındaki oynaklığa karşı önlem amaçlı olarak kullanmış.  Müvekkil firma resmî banka hesabından havale yapmış; kâr payı ilişkisi içine girmemiş.

Burası 20 yıllık bir yer. Herkes bir birini tanıyor. Malum bankaların belli çalışma saatleri var.  Oysa esnaf öyle değil, cumartesi günleri de buranın açık olması söz konusu. Orada iş yapan esnaf döviz ile ihracat ve ithalat yapıyor. Dolayısı ile her zaman dövize ihtiyaçları var. Kurdaki oynaklığa karşı da kendilerince bir önlem geliştirmişler. Örneğin bugünden TL olarak parayı veriyor 5 gün sonra alınacak döviz miktarı kararlaştırılıyor. Bir duyuma göre, döviz bürosunun sahipleri, topladıkları paraları inşaat işine yatırdı. Ancak mali sıkıntı mı yaşadılar yoksa kötü bir niyet mi söz konusu etkili bir soruşturma ile ortaya çıkar bu...”

SAHİPLERİNE ULAŞILAMIYOR

İşlem Döviz AŞ’nin yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ali D., Erol H. Mustafa Ç.’ye ise ulaşılamadığı öğrenildi. Anılan kişilerden Erol H.’nin başka bir kişi ile ortak olduğu bir inşaat şirketinin de olduğu, söz konusu şirketin de döviz bürosi ile aynı adreste olduğu anlaşıldı.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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