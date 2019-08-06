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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

OSB'ler için düzenleme

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OSB'ler için düzenleme

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üye sayısının 15’e çıkarılmasıyla OSB’lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üye sayısının 15’e çıkarılması ile OSB’lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı.

OSB’lerde verilen hizmetlere yönelik uygulanacak gecikme faizinde (zammı) tek tip uygulamaya geçilmiş olup, gecikme zammı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda belirtilen oran baz alınarak uygulamada birlik sağlandı.

OSB’lerde yer alan tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş panelleri kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı.  Genel kurul toplantıları için toplantı yeter sayısına yönelik düzenlemeye gidildi. 

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