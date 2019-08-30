Oruç Reis gemisi Akdeniz’e indi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de görev yapacak 4’üncü gemisi Oruç Reis’e ilişkin, “Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi” ifadelerini kullandı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı’ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi. Akdeniz’de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti: “Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle.”
Öte yandan Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterecek Oruç Reis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi.
Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan yola çıkan ve Mersin’e giden Oruç Reis araştırma gemisi Antalya’ya ulaştı.
Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin’e hareket etmesi bekleniyor.
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