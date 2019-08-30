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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.08.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Oruç Reis gemisi Akdeniz’e indi

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Oruç Reis gemisi Akdeniz’e indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de görev yapacak 4’üncü gemisi Oruç Reis’e ilişkin, “Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi” ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı’ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi. Akdeniz’de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti: “Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle.”

Öte yandan Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterecek Oruç Reis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi.

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan yola çıkan ve Mersin’e giden Oruç Reis araştırma gemisi Antalya’ya ulaştı.

Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin’e hareket etmesi bekleniyor.

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