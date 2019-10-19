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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEW YORK (AA)
19.10.2019 - 00:29, Son Güncelleme:

Ortalığı karıştıracak bomba iddia

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Ortalığı karıştıracak bomba iddia

Boeing test pilotları arasında 2016 yılına ait SMS yazışmalarında, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçaklarının kontrolünü zorlaştıran otomatik sistemdeki ana problemin bilindiği ortaya çıktı.

Federal Havacılık Bürosu’na (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarına ait problemin 2016’da test pilotları tarafından dile getirildiği öne sürüldü. Boeing eski şef teknik pilotu Mark Forkner’in ilk kazadan aylar önce yaptığı simülasyon uçuşu sonrası meslektaşına yazdığı mesajda, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Kazalardan sonraki soruşturmanın ana konusu olan söz konusu sistem hakkında pilotun, “Simülasyonda dizginlenemiyor, sonunda kontrol ettim ama çok kötü uçtum, korkunçtu.” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Meslektaşı diğer pilotun sistemin yenilenmesi gerektiği cevabına da Forkner’in, “Öyle ki esasen düzenleyicilere de yalan söyledim.” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM

FAA’dan koni ile ilgili yapılan açıklamada, Boeing’in söz konusu yazışmaları öğrenir öğrenmez acilen dikkatlerine getirmemesinden duydukları hayal kırıklığı dile getirilerek, gerekli işlemler için yeni belgeleri inceledikleri kaydedildi.

Boeing ise açığa çıkan yeni yazışmalar hakkında, Kongre’ye sundukları belgelerde “eski bir çalışanının açıklamasının” bulunduğunu belirtmekle yetinerek, soruşturma konusunda yetkililerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Geçen hafta görevinden alınan Boeing şirketinin eski CEO’su Dennis Muilenburg’in ifade vermek üzere Ekim 29’da Kongre Senato Ticaret Komitesi ve 30 Ekim’de Temsilciler Meclisi Ulaştırma Komitesindeki oturumlara katılmasının beklediği aktarıldı.

BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

MCAS SİSTEMİ

Yetkililer, iki kazaya da, dış sensörlerden yanlış veri alarak uçağın burnunu sürekli aşağıya iten ve pilotların kontrolü kaybetmesine neden olan MCAS sisteminin sebep olduğunu açıklamıştı.

Mart ayından beri uçuşların durdurulması üzerine Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum acısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Firma ayrıca temmuzda yaptığı açıklamada, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

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