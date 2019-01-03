Ortaköy’ün ‘Prensesi’ için konkordato talebi
Ortaköy Princess Hotel ve CMS Enerji için konkordato talep edildi. Mahkeme iki şirket için de 3 aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı.
ARTGE Otelcilik Ticaret Limited Şirketi ve Artge Cms Enerji İnşaat Limited Şirketi için konkordato talepli dava İstanbul 3. Asliye Tic. Mahkemesinde açıldı. İki şirket adına açılan davada, konkordato kararının verilmesi halinde faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.
Mahkeme yapılan başvuru sonrası 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, her iki şirket de rahat nefes aldı.
Artge Otelcilik’in yüzde 50 hissesi G. Faruk Aslan’e yüzde 50 hissesi ise Tarik Farad Aria’ya ait. Artge Cms Enerji’nin hisseleri ise Faruk ve Feyyaz Aslan’a ait görünüyor.
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