Ortak hedef 500 milyar $... TİM yeni başkanını seçmek için sandığa gidiyor, 3 aday var
71 bin üyesi bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni başkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. 440 delegenin oy kullanacağı TİM Genel Kurulu’nda yeni başkan belli olacak. Tahsin Öztiryaki, Oğuz Satıcı ve İsmail Gülle’nin yarıştığı seçimlerde adayların ortak hedefi, 2023’te 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmak.
Seçimlerin TİM ailesine yakışır bir şekilde gerçekleşeceğini dile getiren TİM başkan adayı İsmail Gülle, şu değerlendirmeyi yaptı: “TİM’i bütün herkesin fikirlerini, projelerini, sorunlarını paylaştığı bir noktaya getirmek ve TİM’in 500 milyar dolarlık ihracat hedefini uygun bir şekilde yapılmasını yönetecek bir anlayışı getirmek istiyoruz. TİM sektörler konseyinde 27 tane sektör var. Bu sektörde de yönetim dışında kalanlar yedek bekleyen oyuncular gibi bütün sektörler konseyini çok daha verimli, bir yönetim gibi çalıştırmak arzusundayız.”
500 milyar dolarlık ihracat hedefinin önemine dikkat çeken TİM başkan adayı Oğuz Satıcı, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönem rekabetçiliğin anahtarı internetin maliyeti, hızı olacak. E-ticarette Türkiye ihracatının alacağı daha çok yol var. E-ticarette payımız yüzde 1 bile değil. Burada büyük fırsatlar var.”
İhracat dünyasının vaatlerden çok desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Tim başkan adayı Tahsin Öztiryaki, şunları söyledi: “500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak çok önemli. Eğer seçilirsek ihracatçılarla daha yakın ilişki kuracağız. Anadolu içinde yapılması gerekenleri Anadolu’daki ihracatçılarla konuşup geliştirmek istiyoruz.”
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