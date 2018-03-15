Ortak akıl ön planda olacak

İSTANBUL cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan 136 yıllık Büyük Kulüp’te 18 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı. Kulüpte 21 yıl boyunca başkanlık yapan iş insanı Duran Akbulut’un vefatının ardından yönetime armatör Gündüz Kaptanoğlu geçti. Yaklaşık 10 aydır kulübü yöneten Kaptanoğlu, yeni dönem için de adaylığını açıkladı. Kulübün başkanlığına adaylığını koyan emekli Yönetim Kurulu Başkanlığı Emekli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok ile yarışacak olan iş insanı Gündüz Kaptanoğlu, yeni dönemde kulüp için birçok projelerinin olduğunu belirti.

EKSİKLERİ GİDERDİK

Başkanlık görevini yürüttüğü 10 aylık dönemde kulübün kurumsallaşması için yeni adımlar atıldığını belirten Kaptanoğlu, yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine de önem vereceklerini vurguladı. 27 yıldır kulübe üye olduğunu ve birçok dönemde yönetimde yer aldığını belirten Gündüz Kaptanoğlu, “Mayıs 2017 yılındaki olağanüstü genel kurulda, kulüp üyesi arkadaşlarımız başkanlığa takip olmamızı ısrarla istedi. Duran Akbulut’un vefatından sonra kulübün başı bozuk halden kurtarılması için, kaptan olarak kulübün başına geçmemizi rica ettiler. Sonuç olarak seçimlerde üyelerimiz bizden yana oldu. Devraldığımız yönetimde, kulübümüzün maalesef dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını, yanlışlar olduğunu gördük. Kulübümüz bizim ikinci evimiz gibidir. 7 Mayıs’ta teslim aldığımız kulübün alt yapısı tamamen iflas etmiş, idari yapısı kurumsallaşmamış, bir şahsın ağzına bakar hale gelmişti. 10 aylık dönemimizde zamanımızın çoğunu bunları temizlemekle geçirdik. Şimdi bir dönem daha başkanız çünkü, o gün adaylığımızı koyduğumuzda bir 3 sene daha yapacağız demiştik. Kulüpte her şeyi kurumsallaştıracağız, bir tek kişinin dediği değil, ortak aklın karar verdiği bir yönetimle kulübümüzü yöneteceğiz” dedi.

ÜYE OLMAK AYRICALIK

Yeni dönemde kulübün mali durumu ve üye sayısında da ilerlemeler olduğunu kaydeden Kaptanoğlu, “Kulübümüz mali durumu iyi gidişattadır. Geldiğimizden bu yana 68 yeni üye kaydı yapıldı. Büyük Kulüp’e üye olmanın bir ayrıcalık olduğuna inanıyoruz. Şu anda 7862 üyemiz var. Üyelerimiz kulübe huzuru getirdiğimize inanıyor. Bize güveniyorlar, yaptığımız işlerden memnun olduklarını söylüyorlar. Biz yönetimi devraldığımızda bir kuralsızlık silsilesi ile karşılaştık. Üyeler arasında ayrıcalık yapmıyoruz. Bize göre bütün üyelerimiz eşit haklara sahiptir” dedi.

YENİ TESİS PLANLARI VAR

GÜNDÜZ Kaptanoğlu, yeni dönemdeki projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları belirtti: “Yeni dönemde birçok projelerimiz var. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 30’u Avrupa yakasında oturuyor. İstanbul Avrupa yakasındaki yeni tesislerle üyelerimize hizmet etme çalışmalarımız var. Yaz aylarında Bodrum’da bir şube açma projemiz var. Yaşlılar bakım evi, eğitime katkı projeleri, öğrenci burslarını genişletme, meslek okul kurma projemiz var. Kulüpte gençleşme ve kadınların öne çıkması çalışmalarımız var. Yaklaşık 30 yıldır bakımı yapılmayan bir tarihi köşkümüz var. Anıtlar Kurulu’ndan alınan izinle onu restore edip bir kültür binası haline getireceğiz. Müze, kütüphane, sergi ve kulübün tarihini yansıtan objelerin konulacağı bir yer haline getireceğiz. Kulüp olarak 300 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Bu bursları kulüp gelirlerinden vermiyoruz, kulüp üyelerinin katkılarıyla sağlıyoruz. Bu sayıyı yeni dönemde bin kişiye çıkarma amacımız var. Kulübümüze bir kuruş mali yükü olmadan burslarla ilgili bir çalışma yapıyoruz.”

BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ADAY ÜYELERİ

- Gündüz Kaptanoğlu-Armatör

- M. Melih Tavukçuoğlu- Kimya Mühendisi, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı

- M. Erkan Ülker-Makine ve Endüstri Yüksek Mühendisi

- Murat Asım Kıncal-Ekonomist

- Atilla Kıyat-E. Koramiral

- Mustafa Pamukoğlu-Ekonomist Yazar

- Mehveş Emeç Birol-Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Devlet Sanatçısı

- Nevhan Gündüz-İşletme

- N. Naci Kuriş-İşinsanı

- M. Şadan Uzandaç-Sanayici

- Adnan Ekşioğlu-Avukat

GÜNDÜZ KAPTANOĞLU KİMDİR?

1946 yılında İstanbul’da doğan Gündüz Kaptanoğlu, ağırlıklı olarak denizcilik sektörüyle uğraşmaktadır. Armatörlük yapan işinsanı, Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kaptanoğlu aynı zamanda Dati Yatırım Holding, Deniz Nakliyat şirketlerini yönetmektedir. Kaptanoğlu, SS Gemi Armatörleri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun başında bulunmaktadır. Kaptanoğlu 7 Mayıs 2017’den bu yana Büyük Kulüp Başkanı olarak görev yapılıyor.