'Ortağım bana kumpas kurdu' dedi savcılığa gitti

Temeli 50 yılı aşkın bir süre önce atılan şirketleri grubu 4 yıl öncesine kadar etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürdü. İnşaat sektöründen çimentoya,

akaryakıttan madenciliğe bir dizi sektörde 1.500’ü aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren grup şimdilerde iflas konumuna geldi.

HACİZLERLE BOĞUŞUYOR

Grubun, aynı zamanda ortak olan üç ortağı arasındaki anlaşmazlık ve karşılıklı suçlamalar Ertuğrul Şirketler Grubu’nun sonunu hazırlarken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçtiğimiz günlerde kritik bir suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruda bulunan isim, grubun ortaklarından Kemal Ertuğrul. Birkaç yıl öncesine kadar varlıklı bir konumdayken şimdilerde hacizlerle boğuştuğu belirtilen Ertuğrul’un, 'şüpheli’ olarak isimlerini savcılığa verdiği kişiler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcılar da var. Eruğrul’un davalık oldu eski ortağı Giyasi Öztürk, Ankara eski hakimi Hamza Yalçınkaya, Ankara eski başsavcı vekilleri Şadan Sakınan ile Nuri Yiğit, ve eski KOM Şube Müdürü Adem Yalçınkaya, 'şüpheli' olarak isimleri savcılığa verilen isimler oldu.

İKİ KEZ OPERASYON YAPILDI

Memur suçları bürosunun 2016/140740 numarası ile ele aldığı soruşturma dosyasında Eruğrul, kendisine kumpas kurulduğu iddiasında. Ertuğrul, eski ortağı Giyasi Öztürk’ün, himmet karşılığı, FETÖ’ye yakın polis ve yargı mensupların harekete geçtiğini öne sürüyor. Öztürk ile aralarındaki ticari anlaşmazlığın, organize suç örgütü konumuna getirildiğini belirten Eruğrul iki kez, çalışanları ile birlikte gözaltına alındığını belirtti.

TANIŞTIRAN İŞ ADAMI DA TUTUKLU

Ertuğrul, şüpheli olarak adını verdiği eski hakim Yalçınkaya ile eski ortağı Öztürk’ü tanıştıran kişinin, Kayserili önemli bir iş adamı olduğunu belirtti. Savcılık suç duyurusunda adı geçen kişi, halen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu.

TELEFONLARI USULSÜZ DİNLETTİ

Ertuğrul, bir dönem Ankara’da başsavcıvekili olarak görev yapan Şadan Sakınan ve Nuri Yiğit’in baskısı ile soruşturmalara dahil edildiğini öne sürdü. Ertuğrul, eski KOM Şube Müdürü Yalçınkaya’nın, telefonlarını dinleterek hazırladığı raporu, aynı zamanda akrabası olan hakim Hamza Yalçınkaya’ya verdiğini belirtti. Suç duyurusunda, Giyasi Öztürk’ün, şüpheli isimlerden Nuri Yiğit’in oğlunun düğününe gidecek kadar yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

VALİ YARDIMCISINI TANIK GÖSTERDİ

Ertuğrul, savcılık başvurusunda, şüphelilerin, FETÖ üyeliği kapsamında, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hakaret, yargıyı etkilemeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme, suç uydurma’ gibi bir dizi suçu işlediğini öne sürdü. Ertuğrul, suç duyurusunda, tanık olarak ise Nevşehir’de görevli bir vali yardımcısı ile birlikte üç kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Konu ile ilgili görüşünü almak üzere aradığımız Giyasi Öztürk'ten ise bir açıklama gelmedi.



KARŞILIKLI DAVALARI SÜRÜYOR

Bu arada, eski ortaklar arasındaki anlaşmazlık bir çok davaya da konu olmuş durumda. Anılan davaların birinde Kemal Eruğrul hakkında hapis kararı çıkmıştı. Giyasi Öztürk ve Koray Ertuğrul hakkında özel belgede sahtecilik davasının açıldığı anlaşıldı.

dgokce@hurriyet.com.tr





