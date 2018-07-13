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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Orta ölçekli şirketler en az yüzde 6 büyüme öngörüyor

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Orta ölçekli şirketler en az yüzde 6 büyüme öngörüyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 orta ölçekli şirket yöneticisinin görüşünü alarak oluşturduğu "Büyüme Barometresi" başlıklı araştırma sonuçlarına göre, orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 87'si bu yıl yüzde 6'dan yüksek bir gelir artışı kaydetmeyi planlıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin hiçbiri 2018 yılında büyümede bir gerileme yaşanmasını öngörmüyor.

ULUSLARARASI danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin "Büyüme Barometresi" başlıklı küresel araştırmasına göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 87'si bu yıl yüzde 6'dan yüksek bir gelir artışı bekliyor.

EY'nin açıklamasına göre, 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 üst düzey yöneticinin görüşleri alınarak oluşturulan araştırma, yıllık geliri 1 milyon dolar ile 3 milyar dolar arasında değişen orta ölçekli şirketleri kapsıyor.     

Yöneticiler gelecek bir yıllık dönem için iş koşulları ve fırsatları konusunda geçen yıla oranla çok daha iyimser bir tablo çiziyor. Önde gelen tüm ekonomilerde büyüme görünümleri olumlu bir seyir izlerken, Uluslararası Para Fonu küresel büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. İş dünyası liderleri bu pozitif tablo karşısında gelir artışı konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.     

Araştırma sonuçları küresel olarak iş dünyasında büyümeye yönelik güvenin geçen 12 aylık dönemde güçlendiğine işaret ediyor. Orta ölçekli şirketlerin yüzde 60'ı bu yıl yüzde 6 ila yüzde 10 arasında büyüme göstermeyi hedefliyor. Geçen yıl aynı büyüme hedefine sahip şirket oranının yüzde 34 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor.     

Öte yandan araştırmaya katılan yöneticilerin hiçbiri 2018 yılında büyümede bir gerileme yaşanmasını öngörmüyor. Büyümede düşüş görülmesini bekleyen yöneticilerin oranı 2017 yılında yüzde 5 seviyesindeydi.

Araştırma sonuçlarına göre, bu yıl daha yüksek gelir elde etmeyi planlayan orta ölçekli şirket yöneticileri bir taraftan daha fazla tam zamanlı istihdam yaratırken, diğer taraftan da yeni teknolojileri uygulamaya geçerek yüksek büyüme hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu iyimserliklerine karşın nakit akışı ve kredi bulma sıkıntıları ile birlikte küresel talepteki yavaşlamanın uzun vadede kayda değer riskler oluşturabileceği konusunda endişe taşımaya devam ettikleri görülüyor. Orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 35'i yetersiz nakit akışını karşı karşıya oldukları en önemli sorun olarak tanımlıyor.     

ASYA-PASİFİK MERKEZLİ ŞİRKETLERİN BÜYÜME BEKLENTİSİ ÇİFT HANELİ     

Araştırmaya dahil olan şirketlerin ortalama büyüme beklentisi yüzde 6 seviyesindeyken, Asya-Pasifik merkezli şirketler daha yüksek büyüme bekliyor. Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya'da faaliyet gösteren her 10 şirketten 4'ü bu yıl için çift haneli büyüme hedefliyor. Orta ölçekli şirketlerde yeni teknolojilere yaklaşım geçen yıla oranla hızlı bir değişim gösteriyor. 2017'de robotik süreç otomasyonunu (RPA) hiçbir zaman benimsemeyeceğini ifade eden orta ölçekli şirket üst yöneticilerinin (CEO) oranı yüzde 74 seviyesindeyken, yalnızca 12 ay sonra katılımcıların yüzde 73'ü yapay zeka kullanmaya başladığını veya gelecek iki yıl içerisinde kullanmayı planladığını söylüyor.     

Şirket yöneticilerinin yüzde 39'u gelecek 12 ayda daha fazla tam zamanlı işe alım yapmayı planlıyor.

"YAPAY ZEKA REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK"     

Araştırma sonuçlarını değerlendiren EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, küresel olarak tüm önde gelen ekonomilerin eşzamanlı büyüme gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:    

"Bu büyümede orta ölçekli şirketlerin katkısı ise büyük önem taşıyor. Türkiye ekonomisi için de çok önemli olan orta ölçekli şirketlerin sağlıklı olarak gelişmesinin ön koşulunun istikrar ve yapısal reformlar olmasının yanı sıra, bu şirketlerin liderlerinin değişime yön verdiklerini ve yatırımlar yoluyla işletmelerini şekillendirdiklerini gözlemliyoruz. Bu yıl yöneticilerin gündeminde büyümeyi teşvik eden yeni teknolojiler ve istihdam yaratılması öncelikler arasında yer alacak. Özellikle yapay zeka alanında yeniliklere açık olan şirketlerin rekabet avantajı yakalayacağını öngörüyoruz."     

 

 

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