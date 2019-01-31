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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
DHA
31.01.2019 - 11:58, Son GÃ¼ncelleme:

Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika'dan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahçesine yoÄŸun talep

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Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika'dan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahçesine yoÄŸun talep

KARADENÄ°Z BÃ¶lgesi, son yÄ±llarda, Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika (MENA) Ã¼lkelerinden gelen ziyaretÃ§ilerin akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. Orduâ€™ya da raÄŸbet gÃ¶steren Arap turistler, kentte son 4 yÄ±lda, 113 konut ile 70 dÃ¶nÃ¼m fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi satÄ±n aldÄ±.

Karadeniz sahil kentlerindeki turizm merkezleri ile doÄŸa parklarÄ±nÄ± tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri bÃ¶lgelerde konut, arsa ve gayrimenkul alÄ±mlarÄ±na yÃ¶neldi. Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika (MENA) Ã¼lkelerinden son 4 yÄ±ldÄ±r Orduâ€™yu ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi satÄ±n alÄ±yor. Karadeniz BÃ¶lgesiâ€™ne MENA Ã¼lkelerinden ziyaretÃ§iler, her yÄ±l katlanarak artarken, Trabzonâ€™dan sonra Orduâ€™ya da yoÄŸun ilgi gÃ¶steriliyor. Orduâ€™yu 2018 yÄ±lÄ±nda 111 bini yabancÄ± olmak Ã¼zere toplam 850 bin turist ziyaret etti. 111 bin yabancÄ± turistin, yaklaÅŸÄ±k 80 binini Arap turistlerin oluÅŸturduÄŸu belirtildi. Kenti ziyaret eden Arap turistler, konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi satÄ±n almalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra alÄ±ÅŸveriÅŸ de yaparak, kent ekonomisine katkÄ± sunuyor.

Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrikadan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine yoÄŸun talep

TURÄ°ZM AMAÃ‡LI YATIRIM ARAÅžTIRMASI

Tapu kadastro kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, Orduâ€™da, 2017 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan uyruklu 45 kiÅŸi, 2018â€™de ise 34 kiÅŸi, konut ve arsa satÄ±n aldÄ±. AraplarÄ±n son 4 yÄ±lda Orduâ€™da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± konut sayÄ±sÄ±nÄ±n 113â€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Yine ilk kez 2017 yÄ±lÄ±nda Ãœnyeâ€™den 11 dÃ¶nÃ¼m fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi satÄ±n alan Araplar, 2018â€™de Fatsaâ€™dan 59 dÃ¶nÃ¼m fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi daha satÄ±n aldÄ±. Arap yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n, kentin 2 bin rakÄ±mlÄ± Ã‡ambaÅŸÄ± YaylasÄ± ile 1500 rakÄ±mlÄ± AybastÄ± PerÅŸembe YaylasÄ±â€™nda da turizm amaÃ§lÄ± yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in arazi araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrikadan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine yoÄŸun talep

EN FAZLA TALEP FATSA VE ÃœNYEâ€™YE

Ordu Emlak MÃ¼ÅŸavirleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± UÄŸur YÃ¼ce, son yÄ±llarda bÃ¶lgeyi yoÄŸun olarak ziyaret eden Arap turistlerin, en Ã§ok Ãœnye ve Fatsaâ€™ya yÃ¶neldiklerini belirtti. YÃ¼ce, "Ä°limize gelen bu turistler, artÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ de yapÄ±yor. En fazla alÄ±ÅŸveriÅŸ, Fatsa ilÃ§esinde oluyor. Buradan yoÄŸun konut, fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi ve arsa satÄ±n alÄ±yorlar. AybastÄ± PerÅŸembe YaylasÄ±â€™nÄ± yoÄŸun ziyaret ediyorlar. Yaylaya yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in Fatsaâ€™ya daha Ã§ok ilgi var. Bu ilginin bu sene de devam edeceÄŸini umuyoruz. Araplar, ÅŸu ana kadar ilimizde, 100â€™den fazla konut aldÄ±. Son 2 yÄ±ldÄ±r ise fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine raÄŸbet gÃ¶steriyorlar. Ãœnye ve Fatsaâ€™da konutun yanÄ± sÄ±ra fÄ±ndÄ±k bahÃ§esi de satÄ±n alÄ±yorlar. Araplar, Orduâ€™ya ilk geldikleri yÄ±llarda AltÄ±nordu ilÃ§e merkezinde yer arayÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunmuÅŸ ve konutla ilgilenmiÅŸti; ancak sonradan Ãœnye ve Fatsa ilÃ§elerine yÃ¶neldiler. AlÄ±ÅŸveriÅŸ de buralarda daha Ã§ok" dedi.

Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrikadan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine yoÄŸun talep

â€™PROJELERÄ°N KATKISI BÃœYÃœKâ€™

Ordu- Giresun HavalimanÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n, â€™Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesiâ€™nde sona yaklaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n da kente bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle yabancÄ±larÄ±n bÃ¶lgeye ilgi gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayan UÄŸur YÃ¼ce, "Ãœlkemiz her ne kadar ekonomik bir darbeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalsa bile milletimiz, devletine sahip Ã§Ä±ktÄ±. YastÄ±k altÄ±nda olan birikimlerini bozdurdular. Devletimiz bu konuda bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±. Bu Ã¶nlemler, pansuman tedbirler olmuÅŸ oldu; kalÄ±cÄ± tedbirler olmadÄ±. Devletimizin esnafa ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik daha bÃ¼yÃ¼k, kalÄ±cÄ± tedbirler almasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n canlanmasÄ± iÃ§in mevcut engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. BÃ¶lgemize yabancÄ±lar ilgi gÃ¶steriyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu ilginin daha da artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyoruz. HavalimanÄ± ve ulaÅŸÄ±m alanÄ±ndaki diÄŸer yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden bÃ¶lgemize ilgi artÄ±yor. Åžu anda inÅŸaat, arsa ve gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde durgunluk var; ancak alÄ±nacak tedbirlerle hÃ¼kÃ¼metimizin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla bunun canlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

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Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrikadan akÄ±n ettiler: Konut ve fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine yoÄŸun talep

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