Orman ürünleri sektörünün iki büyük oyuncusu konkordato istedi
Orman ürünleri alanında faaliyet gösteren iki önemli firma konkordato istedi. Sağlamlar Orman Ürünleri ve Devrek Entegre Ağaç için yapılan başvurularda mahkeme tedbir kararları verdi.
SAĞLAMLAR Orman Ürünleri AŞ ve Devrek Entegre Ağaç Sanayi Tic. AŞ (DASAŞ), geçtiğimiz günlerde mahkemelere başvurarak konkordato talep etti.
Orman ürünleri sektörünün iki önemli oyuncusu olan ve kereste, sunta ve MDF imalatı yapan iki şirket için de tedbir kararları verildi.
2 BİN 700 İŞÇİ KURDU
Sağlamlar Orman Ürünleri'nin temeli 1978'de Ankara'da atıldı. Devrek Entegre AŞ'nin temeli ise 1970 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde atıldı. 2 bin 700 işçi ve şahıs sermayesi ile 200 dönümlük arazi üzerine kurulan DASAŞ fabrikası, 11 Temmuz'da Devrek Mermer Sanayi (Devmer) tarafından 18 milyon TL bedelle satın alınmıştı.
Fabrika, Derya Şirketler Grubu tarafından, 2005 yılında iflas eden Devrektaş Yonga Levha'dan icraya düştükten sonra 8 milyon TL ile satın alırken kısa bir süre sonra ise Taha Madencilik İnşaat ve Turizm Şirketi sahibi işadamı İslam Günay’a sattı. Günay da fabrikayı 2016 yılında, Murat Sema ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklarından Süleyman Yıldırım’a devretti.
Bu süreden sonra ekonomik darboğaz ve yönetim krizi ile birlikte makinelerin hacize uğraması sonucu fabrika tekrar satışa çıkarıldı. 11 Temmuz'da Devrek'in önemli sanayi kuruluşlarından Devmer, fabrikayı 18 milyon karşılığında bünyesine katarken mevcut mermer fabrikasını bu alana taşıyacağını duyurmuştu.
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