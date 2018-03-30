Orman tartışması

TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda görüşülen Orman Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören tasarı kafaları karıştırdı. Tasarıya göre, ormanın altına her türlü depo yapımına ve 29 yıl süreyle kullanımına izin verilecek. Ormandaki balık üretim tesislerine de aynı süre uygulanacak. Göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesisler de ormana kurulabilecek.

Komisyondaki tasarının ormanda dikili ağaçların satılması ile tarımsal sulamanın özelleştirilmesinin önünü açan maddeleri önceki gün yapılan toplantıda kabul edildi. Tasarının 12. maddesi de AK Partili milletvekillerinin verdiği bir önergeyle son anda değiştirildi. Tasarının yenilenen bu maddesi, Orman Kanunu’nun 18. maddesini sil baştan değiştiriyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, komisyonda bu değişikliği daha önce de Başbakanlığa gönderdiklerini, ancak Tarım Bakanlığı’nın itirazı nedeniyle geri çekmek zorunda kaldıklarını anlattı. Eroğlu, toplantı çıkışında gazetecilerin, “Balık tesisinden neyi anlamak gerekir, bu düzenlemeyle ne yapılacak” sorusuna, “Kanun çıkınca anlarsınız” yanıtını verdi.

DEVLETTEN DEVLETE

Eroğlu, orman arazilerinin takasla hazineye devrine ilişkin eleştirilere ise şunları söyledi: “Ormanları koruyacak şekilde bir uygulama yapılsın, vatandaşın mağduriyeti de giderilsin istiyoruz. Kurumların görüşü alınıyor, mevcut durum tespit ediliyor ve Milli Emlaktan da mevcut yerin en az 2 katı kadar bir alan tahsis ediyor, oraya orman yapacağız, onu da Milli Emlak’a devrediyoruz. Mesele bu, devletten devlete. Yani gerçekten ormanların kaybolması değil, bilakis orman gözüküp de orman olmayan belediyelik olan, üzerinde yerleşim olan yerler yerine biz onun en az 2 katı Maliye’den yer alıyoruz, orayı orman haline getiriyoruz.”

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın da tasarıdaki hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, ormanın sürekli arsa ofisi haline getirildiğini, yerleşime, imara ve ranta açıldığını söyledi. Küçükaydın, “Ormanlar parçalanmakta, biyolojik çeşitlilik yok edilmekte, yaban hayatının yaşam ortamları kaybedilmektedir. Ormanların altına depo yapılması nedeniyle zaman içinde kitlesel ağaç ölümleri yaşanabilir” dedi.

MADDE NASIL DEĞİŞECEK

18. madde şöyle olacak: “Devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yer altında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğü’nce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilir. Bu sürenin sonunda her türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak orman genel müdürlüğü tasarrufuna geçer. Orman Genel Müdürlüğü bu bina ve tesisleri kendi ihtiyaçları için kullanabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlen-dirilebilir.”

MUHALEFET NASIL KARŞILADI

ORMANA NÜKLEER DEPO

CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır: “Kanunun 18.maddesinde baraj havzalarında hiçbir surette fabrika, taş, kum, kömür, kireç, katran, terebentin ocağı açılmasına izin verilmeyeceği hükmü yer alıyor. Örneğin İstanbul’a su sağlayan Ömerli Barajı, İzmir Tahtalı baraj havzasında koruma alanları vardır. Buralarda tarımsal faaliyet bile sınırlıdır. Oysa tasarıyla baraj havzalarında bunların tamamının yapılabilmesinin dolayısıyla içme ve tarımsal suların kirlenmesinin önü açılıyor. Ormana yer altı deposu kurulmasına izin verilirken, bunların ne olduğu tanımlanmıyor. Tıbbi, nükleer, kimyasal atık, patlayıcı madde depolanması gibi risk taşıyan, büyük felaketlere neden olacak depolamanın önü açılıyor. Bakan, buraların karşılığında en az iki katı kadar hazineden yer tahsis edip ağaç dikeceklerini söylüyor ama o alanlar da konut, yerleşim yerine dönüşecek. Orman ekosistemi bozulacak.”

ORMAN DIŞINA ÇIKARACAKLAR

MHP Milletvekili Baki Şimşek: “Kafanıza göre, istediğiniz yerleri, sahildeki kayalıkları, makilikleri orman dışına çıkartalım, bunu yerine gidelim başka bölgede ağaç dikelim, orman yapalım. Bir bölgeyi turizm bölgesi ilan etmek istersiniz, kafanıza göre ‘burayı orman dışına çıkartalım, tesis yapılsın’ diyebilirsiniz, bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

YENİ RANT ALANLARI

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: “Depolama alanlarının ormanların içerisinde yapılması ormanların yok edilmesi demektir. İleride karşımıza dikili ağaç kesimi ve makilik alanların orman dışına itilmesi de gelecektir. Bunları üst üste koyduğumuzda, hepsi birbirini tamamlayan biyoçeşitliliğimizi, orman varlığımızı, orman niteliklerimizi görmezden gelerek aslında orman alanları üzerinde yeni rant, yeni ticaret kaynaklarının ortaya çıkması anlamına geliyor. Buna bütünüyle karşıyız.”