Orman Genel Müdürü: Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOrman Genel Müdürü: Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz
GeriEkonomi Orman Genel Müdürü: Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.10.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürü: Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman Genel Müdürü: Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Böceklerin iliştiği ve tahribat yaptığı ormanlardaki ağaçlar tekrar ibre vermekte ve hayatiyetini devam ettirmektedir. Yani tırtıl zararıyla ağaçlar kurumaz, ormanlar yok olmaz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, son dönemde Bursa ile Kütahya arasındaki orman alanlarının tahribatıyla gündeme gelen "tırtıl istilaları" ve "böcek türleri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu zararlılardan "kızılkuyruklu kayın tırtılı"nın Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü ifade eden Karacabey, Bursa'da ilk kez geçen yılın eylül ayında zararları belirlenen tırtılın "primer zararlı böcek" olarak bilindiğini söyledi.

Karacabey, Denizli civarında görünen zararlılardan bir diğerinin "çalı antenli çam yaprak arısı" olduğuna işaret ederek, bu türün yumurta, larva, pupa ve ergin evrelerinden oluşan bir yıllık yaşam döngüsüne sahip olduğunu dile getirdi.

Bu canlının larva evresinde çam türlerinin ibrelerini yediğine dikkati çeken Karacabey, bütün yaş sınıflarındaki çamların iğne yapraklarında zarara sebep olduğunu anlattı.

Karacabey, söz konusu tahribatın ağaç ölümüne yol açmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu canlı özellikle fakir topraklar üzerinde bulunan 10-15 yaşlarındaki genç ağaçları tercih eder. Mart sonu-nisan başında yumurtadan çıkan tırtıllar ilk günlerde ibreleri yüzeyden yerler, tırtıllar üçüncü deriyi değiştirince, ibrelerin kını hariç, diğer kısımlarını tamamen yemeye başlarlar. İbrelerdeki beslenmeleri ortalama 6 hafta süren tırtıllar, mayıs sonuna doğru toprak içinde koza örerek pupa safhasına geçerler."

KİMYASAL MÜDAHALE ÇEVREYE ZARARLI

Karacabey, tırtıl dönemi sonrası haziran ayı boyunca ibresiz bir dönem geçiren ağaçların, temmuz ayından itibaren tekrar ibre oluşturduğunu ve yeşil 
görünümüne kavuştuğunu bildirdi.

Söz konusu orman zararlılarıyla kimyasal değil, biyolojik mücadele verdiklerini ifade eden Karacabey, bu kapsamda laboratuvar ortamında faydalı diye
tabir edilen "predatör böcek" üretimi yapıldığını ve bunların doğaya salındığını dile getirdi.

Karacabey, kimyasal maddeler kullanılarak yapılan mücadele yönteminin havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini, dolayısıyla insanlara ve diğer canlılara da zarar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böceklerin iliştiği ve tahribat yaptığı ormanlardaki ağaçlar tekrar ibre vermekte ve hayatiyetini devam ettirmektedir. Yani tırtıl zararıyla ağaçlar kurumaz, ormanlar yok olmaz. Belli dönemlerde böceklerin istilasına uğrayan alanlarda bölge müdürlüklerimiz fotoğraf çalışması yaptı. Gördük ki tahrip olan bu alanlar yeniden eski yapısına kavuşuyor. OGM olarak, bu ve benzeri şekilde görülen zararlılarla biyolojik mücadeleye çok önem veriyoruz, gerekli tedbirleri alarak doğaya en uygun şekilde müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
ABD, AB'ye ek vergi getiriyor
Bakanlık kararı Resmi Gazete'de... Alışveriş yaparken dikkat edin!
Banka müşterileri şokta! Kredi kartı bilgileri çalındı
Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira artışı ne kadar olacak?