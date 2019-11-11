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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında düzenleme

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Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında düzenleme

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya ve Sakarya bölge müdürlükleri bünyesinde orman işletme müdürlükleri kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya ve Sakarya bölge müdürlükleri bünyesinde toplam 17 orman işletme müdürlüğü kuruluşu gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapatılırken, Menderes Orman İşletme Müdürlüğünün adı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kızıldağ Milli Parkı ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları dışına çıkarılan 13 bin 938,8 hektar yüzölçüme sahip alan Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğüne, 16 bin 667,3 hektar yüzölçüme sahip alan da Konya Orman Bölge Müdürlüğü Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırına dahil edilerek bölge müdürlükleri arasında sınır değişikliğine gidildi.

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