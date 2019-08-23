Orient Queen Marmaris'e demirledi
Orient Queen isimli kruvaziyer, 219 yolcuyla Marmaris LimanÄ±'na demirledi.
Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamÄ±nda MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esine geldi. Cruise Port LimanÄ± bÃ¼yÃ¼k iskelesine demirleyen gemide, Ã§oÄŸunluÄŸu LÃ¼bnanlÄ± 219 yolcu ile 145 mÃ¼rettebat bulunuyor.Åžehir merkezini gezen turistler, yat limanÄ±ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, kapalÄ± Ã§arÅŸÄ±da alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Yunanistan'Ä±n Santorini adasÄ±ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'a hareket edeceÄŸi belirtildi.Â
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