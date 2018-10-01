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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

‘Organik elma’ya yabancı ilgisi

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‘Organik elma’ya yabancı ilgisi

Türkiye önemli meyve üretim merkezleri arasında yer alan Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde hasadına başlanan organik elmalar, yurt dışında da rağbet görüyor.

ÇAY ve Sultandağı'nda üretimi yapılan elmada bu yılki hasat yüz güldürüyor. Üreticiler geçen yıl elde edilen 40 bin tonluk rekolteyi, bu yıl bölgedeki ağaçlarda ilk defa uygulanan "elma iç kurduna karşı biyolojik mücadele" sayesinde geçmeyi hedefliyor.       

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay ve Sultandağı’nda 22 bin dekarlık alanda elma üretimi yapıldığını söyledi.       

Bölgenin sulak arazi olmasından dolayı meyveciliğin sürekli geliştiğini dile getiren Acar, "Son dönemde bölgemizde elma işleyen tesislerinin kurulmasıyla organik elma üretimi yayınlaşmaya başladı. Özellikle organik elma üretimi her yıl artış gösteriyor. İl Müdürlüğü olarak da organik elma üretimin artırılmasına yönelik ciddi projeler yürütüyoruz. Afyonkarahisar'ımız elma üretiminde Ege Bölgesi'nde 2'nci, Türkiye’de de 17'nci sırada. Bölgemiz sulanabilir tarım arazisi olduğu için çiftçilerimiz meyveciliğe yöneliyor. İnşallah şehrimiz elma üretiminde yakın zamanda Ege'de birinciliğe, Türkiye’de daha üst sıralara çıkacaktır." diye konuştu.   

‘Organik elma’ya yabancı ilgisi

 Acar, ilkbahar aylarında bölgedeki elma ağaçlarında iç kurduyla biyolojik mücadele yöntemini kullandıklarını, bu çalışmaların ürün rekoltesine olumlu yansıdığını vurguladı.       

Biyolojik mücadelenin, meyve ağaçlarında Türkiye’de son dönemde yeni uygulanmaya başlandığına dikkati çeken Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:     

"İl Müdürlüğü olarak, Çay ve Sultandağı’ndaki üreticilere elma iç kurdu hastalığına yönelik biyolojik mücadeleyi tavsiye ettik. Üreticilerimizin pek çoğu kimyasal ilaç yerine, biyolojik arılarla bunu yaptı. Şimdi de ilçelerimizde elma hasadı başladı. Yapılan çalışmalar gayet başarılı, bölgede iç kurdu zararı oldukça düşük. Bunu da üreticilerimiz ağaçlarına ilaç yapmadan sağladı. Ürünlerde ilaç kalıntısının olmaması sağlık açısından da önemli."       

Acar, Çay ve Sultandağı’nda yeni kurulan modern elma bahçelerinde ihracata yönelik fuji, braeburn, golden, granny smith ve scarlet spur cinsi organik elmaların yetiştirildiğini aktardı.       

IRAK VE AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR       

Üretici Basri Erkol da Çay ilçesinde 17 bin fidanla kurduğu bahçede ihracata yönelik granny smith ile scarlet spur cinsi elma üretimi yaptığını anlattı.       

Elmada hasat sezonunun bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Erkol, şunları kaydetti:       

"Bölgemizde toplanan elmalarımız, kalitesi ve damak tadından dolayı genellikle ihracatlıktır.  Özellikle organik elmalarımız, ağırlıklı olarak Rusya ve Irak’a gidiyor. Dolaylı yollardan da ihracatçı firmalar tarafından da Almanya, İngiltere ve Fransa’ya da gönderiliyor. Bunun dışında bölgemizdeki soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Kış aylarında da iç pazara veriyoruz. Satış fiyatımız da 1,5-2 lira arasında değişiyor."     

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