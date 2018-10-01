‘Organik elma’ya yabancı ilgisi
Türkiye önemli meyve üretim merkezleri arasında yer alan Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde hasadına başlanan organik elmalar, yurt dışında da rağbet görüyor.
ÇAY ve Sultandağı'nda üretimi yapılan elmada bu yılki hasat yüz güldürüyor. Üreticiler geçen yıl elde edilen 40 bin tonluk rekolteyi, bu yıl bölgedeki ağaçlarda ilk defa uygulanan "elma iç kurduna karşı biyolojik mücadele" sayesinde geçmeyi hedefliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay ve Sultandağı’nda 22 bin dekarlık alanda elma üretimi yapıldığını söyledi.
Bölgenin sulak arazi olmasından dolayı meyveciliğin sürekli geliştiğini dile getiren Acar, "Son dönemde bölgemizde elma işleyen tesislerinin kurulmasıyla organik elma üretimi yayınlaşmaya başladı. Özellikle organik elma üretimi her yıl artış gösteriyor. İl Müdürlüğü olarak da organik elma üretimin artırılmasına yönelik ciddi projeler yürütüyoruz. Afyonkarahisar'ımız elma üretiminde Ege Bölgesi'nde 2'nci, Türkiye’de de 17'nci sırada. Bölgemiz sulanabilir tarım arazisi olduğu için çiftçilerimiz meyveciliğe yöneliyor. İnşallah şehrimiz elma üretiminde yakın zamanda Ege'de birinciliğe, Türkiye’de daha üst sıralara çıkacaktır." diye konuştu.
Acar, ilkbahar aylarında bölgedeki elma ağaçlarında iç kurduyla biyolojik mücadele yöntemini kullandıklarını, bu çalışmaların ürün rekoltesine olumlu yansıdığını vurguladı.
Biyolojik mücadelenin, meyve ağaçlarında Türkiye’de son dönemde yeni uygulanmaya başlandığına dikkati çeken Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İl Müdürlüğü olarak, Çay ve Sultandağı’ndaki üreticilere elma iç kurdu hastalığına yönelik biyolojik mücadeleyi tavsiye ettik. Üreticilerimizin pek çoğu kimyasal ilaç yerine, biyolojik arılarla bunu yaptı. Şimdi de ilçelerimizde elma hasadı başladı. Yapılan çalışmalar gayet başarılı, bölgede iç kurdu zararı oldukça düşük. Bunu da üreticilerimiz ağaçlarına ilaç yapmadan sağladı. Ürünlerde ilaç kalıntısının olmaması sağlık açısından da önemli."
Acar, Çay ve Sultandağı’nda yeni kurulan modern elma bahçelerinde ihracata yönelik fuji, braeburn, golden, granny smith ve scarlet spur cinsi organik elmaların yetiştirildiğini aktardı.
IRAK VE AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR
Üretici Basri Erkol da Çay ilçesinde 17 bin fidanla kurduğu bahçede ihracata yönelik granny smith ile scarlet spur cinsi elma üretimi yaptığını anlattı.
Elmada hasat sezonunun bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Erkol, şunları kaydetti:
"Bölgemizde toplanan elmalarımız, kalitesi ve damak tadından dolayı genellikle ihracatlıktır. Özellikle organik elmalarımız, ağırlıklı olarak Rusya ve Irak’a gidiyor. Dolaylı yollardan da ihracatçı firmalar tarafından da Almanya, İngiltere ve Fransa’ya da gönderiliyor. Bunun dışında bölgemizdeki soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Kış aylarında da iç pazara veriyoruz. Satış fiyatımız da 1,5-2 lira arasında değişiyor."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle