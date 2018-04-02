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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
02.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Organik bebek havlusuyla 20 ülkeye ihracat

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Organik bebek havlusuyla 20 ülkeye ihracat

Denizli'de organik tekstil üretiminde uzmanlaşan bir firma, özellikle bebeklere yönelik nevresim takımları, havlu ve bornoz ürünleriyle 20 ülkeye markasıyla satış yapar hale geldi.

Organik tekstil ihracatçısı İbrahim Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta farklılaşmak adına Portekiz'den getirdikleri organik pamuk ipliğiyle başladıkları sektörde 1,5 milyon dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi.

Ege'de yetiştirilen organik pamuktan elde edilen iplikle tamamı Global Organik Tekstil Standardı'na uygun olarak üretim yaptıklarını anlatan Uzunoğlu, dünyada gıda ürünlerinde olduğu gibi giyim ve tekstilde de organik ürün bilincinin hızla arttığına işaret etti.

İlk etapta Avrupa'daki büyük markalar için fason üretim yaptıklarını, daha sonra kendi koleksiyonlarını geliştirerek markalaştıklarını aktaran Uzunoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yola çıktığımızda organik ihracatımız 5 ülkeyi geçmiyordu. Şu anda Suudi Arabistan'dan Rusya'ya, Nijerya'dan Guatemala'ya, Japonya'dan Kanada'ya yaklaşık 20 ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. 100 bin dolarla başladığımız organik ev tekstili ihracatımız 1,5 milyon dolara ulaştı. Ürünlerimizin katma değeri konvansiyonel tekstil ürünlerine göre iki kata yakın oranda daha yüksek."

Uzunoğlu, özellikle gelir düzeyi yüksek ve çevre bilinci yaygın olan ülkelerde organik tekstil pazarının hızlı büyüdüğünü aktararak, Danimarka İsveç, Norveç ve Japonya'da ciddi bir sürüme ulaştıklarını söyledi.

 KİMYASALLARDAN KORUNMA AMACI

 ABD, Almanya, İngiltere ve Italya için de fason olarak üretim yaptıklarını dile getiren Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Tekstilde kullanılan kimyasalların etkilerinden korunmak isteyen tüketiciler, doğrudan vücuda temas eden tekstil ürünlerinde organik olanı tercih ediyor. Organik ürün pazarında bebek ve çocuk ana ürün gamını oluşturuyor. 'Evladım daha sağlıklı büyüsün, daha sağlıklı bir şekilde yaşasın' arzusu içindeler. Bebek ürünleri pazarı daha güçlü ve hızlı ilerliyor. Diğer yaş gruplarında pazar her yıl yüzde 20 büyürken bebek ürünleri pazarı ortalama yüzde 30 büyüyor."

Uzunoğlu, organik ev tekstili anlamında geniş bir ürün gamına sahip olduklarına işaret ederek, nevresim, havlu ve bornoz takımlarının yanı sıra talebe göre farklı ihtiyaçlara yönelik üretimler de yapabildiklerini aktardı.

Üretimin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini, iç pazarda ise yatay bir seyir gözlemlediklerini bildiren Uzunoğlu, organik pamuk ve tekstilde en büyük üreticiler arasında olan Türkiye'nin tüketim açısından istenen noktada olmadığını kaydetti.

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