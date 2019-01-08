Ordu’dan 227 milyon dolar ihracat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOrdu’dan 227 milyon dolar ihracat
GeriEkonomi Ordu’dan 227 milyon dolar ihracat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
08.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Ordu’dan 227 milyon dolar ihracat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu’dan 227 milyon dolar ihracat

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’dan 2018 yılında 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

ORDU’da faaliyet gösteren hazır giyim sektörüne yönelik ‘Hazır Giyim Sektörü Toplantısı’ yapıldı. Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada, Ordu’da hazır giyim ve tekstil sektöründe imalat sanayi alanında 139 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. Vali Seddar Yavuz, Ordu’nun ildeki firma sayısı itibariye Türkiye sıralamasında beşinci, istihdamda ise 1 bin 430 kişi ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Vali Yavuz, Ordu’da dış ticaret verilerine bakıldığında 2018 yılında 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Bunun yüzde 67’sini fındık ve fındık mamulleri oluşturmaktadır. Sektörün ihracata sadece 0,4 milyon dolarlık (400 bin TL) bir katkısı olduğu anlaşılıyor. Ancak ihracatın çoğunlukla şehrimizden yapılmadığına dikkate alırsak bu rakamın daha yukarılarda olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ordu’dan 2016 yılında 25 sektörden yapılan ihracat döviz geliri 173 milyon 597 milyon dolar, 2017 yılında 236 milyon 672 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Valilik Toplantı Salonunda ikincisi düzenlenen toplantıya Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikri Balta, Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu İl Defterdarı Kemalettin Işık, Ordu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya, Ordu’da faaliyet gösteren hazır giyim sektör temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Çantayı açan kül olur’ diyerek dolandıran medyumun cezasına onama

Kredi kartı borçlarıyla ilgili flaş açıklama

Dev santral 1.4 milyar liraya ihaleye çıkarılıyor

Fransız devini 2.5 milyar dolara alıyor