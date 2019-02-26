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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Ordu'da yapılıyor! Tanzanya ve Çin'e ihraç ediliyor

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Ordu'da yapılıyor! Tanzanya ve Çin'e ihraç ediliyor

Ordu'da yerleşik bir firma tarafından üretilen fındık yağı Tanzanya ve Çin'e ihraç edilmeye başlandı.

Tanzanya ve Çin'den bir süre önce kente gelen iş adamları, Altınordu ilçesinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren bir yağ firmasını ziyaret etti.

Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerde fındık yağı ihracatı için anlaşmaya varıldı. Fabrikada tırlara yüklenen yağlar, Trabzon Limanı'na gönderildi.

Yağ firmasının Genel Müdürü Uğur Altaş, tırların gidişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır Tanzanya ve Çin'e ihracat yapabilmek için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Orduda yapılıyor Tanzanya ve Çine ihraç ediliyor

Çin'e birkaç yıl önce yağ ihracatı yaptıklarını ancak aradaki mesafenin uzunluğu gibi nedenlerle bunun devamının sağlanamadığını belirten Altaş, Tanzanya'ya ise ilk defa sofralık yağ sattıklarını ifade etti.

Altaş, herhangi bir kimyasal kullanmadan ürettikleri fındık yağının Amerika, İtalya, Tayvan, Irak, Suriye, Senegal ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeye gönderildiğini dile getirerek, "Bu ülkelerin yanında Çin ve Tanzanya pazarını oldukça önemsiyoruz. Çin dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Tanzanya ise Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Bu nedenle iki ülkeye yapılan ihracata oldukça önem veriyoruz." dedi.

Orduda yapılıyor Tanzanya ve Çine ihraç ediliyor

Tanzanya ve Çin'e aspir ve ceviz yağı ihracatına da başladıkları anlatan Altaş, söz konusu iki ülkeden ballı fındık ve ballı fıstık ezmesine de ilgi olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 90'INI İHRAÇ EDEBİLMEK"

Altaş, Çin ve Tanzanya'ya bu yıl içinde çok miktarda sofralık yağ ihraç edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 90'ını ihraç edebilmek. Önceden yüzde 10 ihracat yapıp yüzde 90'ını iç piyasaya gönderiyorduk. İnşallah yıl sonunda bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için ülkemizin kaliteli fındığına ve cevizine güveniyoruz." diye konuştu.

Firmanın Dış Ticaret Müdürü İlker Kırcı da Çin'e bu hafta içinde 536 ton fındık, ceviz ve aspir yağı göndereceklerini, aynı şekilde Tanzanya'da sevkiyatın hızla devam ettiğini dile getirdi.

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