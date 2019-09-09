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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Ordu'da yapılıyor! Moritanya ve Gürcistan'a gönderiliyor

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Ordu'da yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tersanede üretilen gemiler, Türkiye'nin yanı sıra Moritanya ve Gürcistan'daki balıkçılar tarafından tercih ediliyor.

Ordu'da yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tersanede üretilen balıkçı tekneleri, yurt içinin yanı sıra Moritanya ve Gürcistan'daki balıkçılardan talep görüyor.

Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda 1974'te İhsan Kaya tarafından ahşap kayık imalatı için kurulan işletme, daha sonra teknolojinin de ilerlemesiyle çocukları Muammer ve Engin Kaya tarafından tersaneye dönüştürüldü.

Orduda yapılıyor Moritanya ve Gürcistana gönderiliyor
Yaklaşık 15 yıldır tersane olarak hizmet veren işletme, bir süre önce Moritanya ve Gürcistan'dan da balıkçı gemisi için sipariş almaya başladı. Tersanede şimdiye kadar boyları 15 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 200 balıkçı gemisi üretildi. Gemilerin bir kısmı Moritanya ve Gürcistan'a gönderildi.

Kumbaşı Tersane işletmecisi Muammer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini ağabeyiyle sürdürdüklerini, babalarının mirasını daha ileriye taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sektöre yaklaşık 15 yıldan bu yana hizmet verdiklerini belirten Kaya, yaptıkları balıkçı gemilerinin bir bölümünü ise siparişin geldiği Moritanya ve Gürcistan'a gönderdiklerini aktardı.

Orduda yapılıyor Moritanya ve Gürcistana gönderiliyor
Kaya, şimdiye kadar Moritanya'ya 16, Gürcistan'a ise 5 balıkçı gemisi gönderdiklerini ifade ederek, bu ülkelerden yeni talep olduğunu ve bu gemilerin imalatının hızla sürdürüldüğünü kaydetti. Bir balıkçı gemisinin şartlara göre ortalama bir yılda yapıldığına işaret eden Kaya, "Bazen 5-6 gemiye aynı anda başlayıp tamamlıyoruz. Tersanemizde çalışan 80 kişi, gece gündüz demeden bu siparişleri yetiştirmek için ellerinden geleni yapıyor." dedi.
Orduda yapılıyor Moritanya ve Gürcistana gönderiliyor
Kaya, tersane aracılığıyla Ordu ekonomisine önemli katkı ve istihdam sağladıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, ilerleyen dönemde istihdamı iki katına çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.
Orduda yapılıyor Moritanya ve Gürcistana gönderiliyor

 

 

BABA MESLEĞİNİ YAPTIKLARI İÇİN MUTLULAR

Baba mesleğini yaptıkları için ayrıca mutlu olduklarını ifade eden Kaya, "En büyük mutluluğumuzu yaptığımız balıkçı gemilerini denize indirdiğimizde yaşıyoruz. Özellikle Ordu'da üretilen balıkçı gemilerini Moritanya ve Gürcistan kara sularında görmek insana gurur ve mutluluk veriyor." diye konuştu. Kaya, gemi imalatının yanı sıra tersanede tamirat yapıldığını da sözlerine ekledi. 

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