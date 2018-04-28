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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.04.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Ordu'da deneme amaçlı başlandı, ünü Japonya'ya ulaştı

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Ordu'da deneme amaçlı başlandı, ünü Japonya'ya ulaştı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan somon ve benekli alabalıkların ünü Japonya'ya kadar ulaştı. Hiçbir şekilde kimyasal yem kullanılmadan 6 ay boyunca kafeslerde yetiştirilen balıkların fiyatı büyüklüklerine göre 150 TL'ye kadar çıkıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen somon ve benekli alabalıklar, yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da yoğun talep görüyor.

KİLOSU 150 TL'YE ÇIKIYOR
Perşembe ilçesinin yaklaşık 700 metre açığında bulunan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan havuz balıklarının kilosu 30-35 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Orduda deneme amaçlı başlandı, ünü Japonyaya ulaştı

Üreticiler, kültür balıklarının düşünüldüğü gibi kimyasal maddelerde üretilmediğine dikkat çekerek, son derece sağlıklı olduğunu ve gerekli kontrollerin yapıldığını belirttiler.

Yaklaşık 40 yıldır denizde olan balıkçı Erol Karadeniz, sabah erken saatlerinde tekneler ile açılıp, balıkları beslediklerini ve gerekli kontrollerini sağladıklarını söyledi. Kötü bir av sezonu geçirdikleri aktaran Karadeniz, bu yüzden havuz balıklarının piyasada oldukça fazla olduğunu ifade etti.

KİMYASAL KULLANILMIYOR
Balıkçı Mustafa Şahin ise balıkların yetiştirilme sürecinden bahsederek şöyle konutu:

Orduda deneme amaçlı başlandı, ünü Japonyaya ulaştı

“Kafeslere barajlarda yavru balıklar geliyor. Gelen yaklaşık 150 bin adet balıkları yaklaşık 6 ay kadar yemliyoruz. Bu süre içerisinde de balıklar büyümüş oluyor. Bu nedenle kafesleri de dar gelince bunları bölüyoruz ve tekrardan sayıyoruz. Daha sonra boyuna ve iriliğine göre kafeslere ayırıyoruz ve üreyip büyümesini sağlıyoruz. Bu şekilde insanlara satışı gerçekleşiyor. Balıklarda hiçbir kimyasal yem kullanılmıyor. Kullanılan yemler, çaça adı verilen balıkların fabrikada işlenip un haline getirilmesi ile oluşuyor. İçerisinde kimyasal bir ürün yok.”

YILLIK 3 BİN TON
Perşembe ilçesinde havuz balığı yetiştiren Hüseyin Cem Eyüboğlu da, yıllık yaklaşık 3 bin ton üretim sağladıklarını belirtti. Bunun bir tonunu benekli alabalığın oluşturduğunu ve talebin o yönde olduğuna dikkat çeken Eyüboğlu, “Bulunduğumuz mevkide şu anda yıllık 3 bin ton hasat oluyor. Bunun bin tonu alabalıktan oluşuyor. Çünkü pazar o yönde, ihracatta Japonya ve Rusya var. O yüzden büyük alabalık yapıyoruz, levreği de zaten yıllardır yapıyorduk. Japonya ve Rusya için bir pazar oluştu. Geçtiğimiz yıl Japonya vardı, bu sene tekrardan var. Bu yıl Rusya’nın da somon balıkları ile alakalı bir pazarı mevcut. Biz burada 3 tane yetiştirici olarak, yetiştirdiğimiz balıkları ihraç ediyoruz. Karadeniz’in balıkları lezzetli olduğu için tercih ediliyor” dedi.

Orduda deneme amaçlı başlandı, ünü Japonyaya ulaştı

BALIK ÜRETİMİ AZ
Denizlerin içerisindeki kafeslerde yetiştirilen balıkların gerekli kontrolleri ve analizlerinin yapıldığına dikkat çeken Eyüboğlu, “Türkiye’de balık daha çok kışın yeniliyor. İhracata baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Yurt dışı bizden daha fazla balık yiyor, Türkiye genelinde az balık tüketiliyor. Türkiye’de yıllık tüketim yaklaşık 7 kilogram iken, yurt dışında bu rakam 16 kilograma kadar çıkabiliyor. Üretimde ve talepte bir sıkıntı yok. Yurt dışı bizden sürekli balık istiyor” şeklinde konuştu.

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