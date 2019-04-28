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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.04.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Ordu’da çilek hasadı başladı

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Ordu’da çilek hasadı başladı

Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve il genelinde hasadı yaklaşık bin tona kadar ulaşan çilek, 10 TL’den satışa sunuluyor.

Ordu’da, en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çilek meyvesinin hasadına başlandı.

Karadeniz’de olduğu gibi Ordu’nun da en önemli gelir kapılarından birisi olan fındığın yanında ek gelir kapısı olarak üretilen çilek, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ordu’da yaklaşık 5 yıl önce üretimine başlanan çileğin kilosu ise bu yıl 10 TL’den satışa sunuluyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde çilek hasadı yapıldığı esnada üreticileri ziyaret etti. Yılmaz, çilek üretiminin Ordu’da son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, çileğin bölgede fındıktan sonra en önemli gelir kapılarından birisi olduğunu söyledi. Çalışmalar sonucunda Ordu’da çilek yetiştiriciliğinin yaklaşık 400 dekarlık alana yayıldığını belirten Yılmaz, “Çilek üretiminde bin tona kadar ulaşmayı başardık, bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Kısa sürede bu rakamı ilk önce bin 500 tona, ardından da 2 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çilek üretimine yönelik desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine dikkat çeken Yılmaz, bu yıl içinde 60 dekar alanda daha çilek yetiştiriciliğini başlatmak istediklerini söyledi.

Üreticiler de bu yılki çilek hasadından umutlu olduklarını belirterek, kilogramının bu sezon 10 TL’den satışa sunulduğunu söylediler. Aroması ve tadıyla Ordu’da üretilen çileğe, diğer illerden de talep olduğuna dikkat çeken üreticiler, fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin, kendilerine ciddi derecede ek gelir kapısı olduğunu aktardılar.

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